Начался прием заявок на фотоконкурс «Пермь в лицах»

Примем заявок уже начался Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Радостные, грустные, удивленные, сосредоточенные, печальные, восторженные, серьезные – это лица наших друзей и соседей. Есть ли что-то, что объединяет нас, пермяков, или мы очень разные? Давайте посмотрим, какая же она – «Пермь в лицах»! - призывают принять участие в фотоконкурсе организаторы проекта.

НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА:

Портрет мужской, женский

Изображение персонажа крупным планом в кадре, жанровые, сюжетные, репортажные зарисовки с героями портрета – на фоне жизни города, в профессиональной и другой деятельности.

Детский портрет

Ребенок должен быть самым крупноплановым героем из всех присутствующих в кадре лиц.

Ретро-портрет

Портрет, стилизованный под старинную фотографию. Персонажа можно снимать как в павильоне (помещении), так и на улицах Перми.

Сроки проведения:

- 15.01.2023 –01.03.2023– объявление фотоконкурса «Пермь в лицах» и приём фотографий его участников;

- 01.03.2023 - 05.03.2023 - отбор лучших фотографий жюри конкурса;

- 05.03.2023 - 20.03.2023 - запрос электронных оригиналов прошедших по конкурсу фоторабот для печати выставочной экспозиции;

- 21.03.2023 – 10.04.2023 - печать фотографий, прошедших по конкурсу (за счёт организаторов проекта);

-10.04.2023 - 20.04.2023 - подготовка выставки победителей фотоконкурса;

- 21.04.2023 - открытие выставки и награждение победителей фотоконкурса "Пермь в лицах" в Доме Актера (Пермь, ул. Ленина, 64).

По итогам конкурса «Пермь в лицах» будет подготовлена выставка работ победителей! В жюри конкурса профессиональные фотохудожники, члены Союза фотохудожников России, представители краевой ассоциации фотохудожников и НФК «Пермь» ПДНТ «Губерния».

Для участия направляйте заявку и фото-превью (фотографию небольшого размера для предварительной оценки) на электронный адреc: locmanangalt@mail.ru

*Проект «Пермь и пермяки», посвящённый 300-летию г. Перми, реализуется при поддержке Фонда грантов губернатора Пермского края.