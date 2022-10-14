Кладов, найденных в Перми, хватило бы на целый музей

Более 150 серебряных монет нашли в центре Перми

В прошлом веке, когда велась массовая застройка Перми кирпичными и панельными домами, ковшами экскаваторов безжалостно разрушался культурный слой минувших столетий. Сейчас же ни одно строительство в центре Перми не может начаться без проведения археологических раскопок. Какие интересные находки совершили пермские археологи в последние годы, рассказала в эфире Радио «КП» Мария Мингалева, сотрудник Камской археологической экспедиции ПГНИУ.

Сундук с фарфоровой посудой

- Для археологов драгоценностями являются не столько «золото-бриллианты», сколько редкие исторические объекты, которые ранее никто не находил, - объясняет Мария Мингалева. - Тем не менее при раскопках на территории города мы нередко находим клады.

Одной из наиболее известных находок стал «клад Лары». В 2019 году археологи при раскопках на улице Ленина обнаружили сундук с посудой. Стенки его уже истлели, но внутри находились плотно уложенные супницы, соусники, изящные чашечки, тарелки разных форм и размеров. Там оказалось четыре фарфоровых сервиза - два чайных, один кофейный и небольшой столовый, - бережно обернутые старыми газетами начала прошлого века, а также медная посуда – всего более 250 предметов.

Фото: Пермский краеведческий музей

По клеймам на фарфоре удалось установить, что посуда была изготовлена на фабриках «Товарищества производства фарфоровых, фаянсовых и майоликовых изделий М. С. Кузнецова» - рижской, дмитровской и московской.

Сами газеты не сохранились, но они отпечатались на фарфоре, поэтому археологи смогли посмотреть заметки и определить даты их выхода. Дело происходило во время первой мировой войны, в газетах публиковали много сводок с фронта, а также анонсы театральных спектаклей, например, «Свадьбы Кречинского».

На тарелках отпечатались следы газет. Фото: Мария Мингалева.

Самая «свежая» из газет была датирована октябрем 1917 года. Так что, видимо, вся посуда была собрана и схоронена в период революционных событий и гражданской войны. Покидая город, хозяйка дома спрятала то, что было ей дорого.

«Клад Лары» принадлежал Анне Исуповой

- Когда мы передали нашу находку в краеведческий музей, его сотрудники назвали ее «клад Лары», поскольку раскопки шли напротив Дома Грибушина, на том месте, где по пермской литературной легенде находился дом Лары из романа «Доктор Живаго», - рассказывает Мария Мингалева.

Археологи, заглянув в справочник «Вся Пермь» за 1911 год, выяснили, что на месте раскопок находился дом купца 2-й гильдии Трутнева. Но в результате следующих исследований оказалось, что в 1915 году дом был куплен Анной Петровной Исуповой, которая впоследствии эмигрировала в Харбин. Она уехала из Перми вместе с отцом, мужем и дочерью. А уже в Харбине у нее родился сын. После изучения архивных документов, выяснилось, что потомки Анны Петровны сейчас живут в Бразилии.

- Мы обнаружили также ряд любопытных совпадений, - делится археолог. - У Анны Петровны Исуповой день рождения - 23 июня, и клад мы нашли 23 июня. И в Харбин она приехала 23 июня 1919 года – ровно за сто лет до нашей находки.

150 серебряных монет

В этом году в Перми был найден клад серебряных монет. Его нашли на перекрестке улиц Горького и Советской, во время археологических раскопок на стройплощадке будущего дома.

На том месте, где находился старинный дом, под полом в деревянном ящичке лежали серебряные монеты. Около ста из них - рубли и полтинники (монеты по 50 копеек), выпущенные в СССР в 1924-1927 годах, во времена НЭПа, когда курс рубля был вновь привязан к драгоценным металлам.

Фото: Геннадий Воженников

Еще 59 монет были выпущены в царской России, в разные эпохи. Особый интерес археологов вызвали монеты с двойным номиналом: в рублях и в злотых. Такие деньги имели хождение на территории Польши, которая в те годы входила в состав Российской империи.

Дорога, по которой ездил император

Большие археологические раскопки в этом году проводились на Заводе Шпагина. Впервые такие работы проходили зимой. Над местом раскопок установили большой надувной ангар с тепловыми пушками, и с января по май археологи изучали территорию, которая начала заселяться с самого основания Перми.

- Это очень интересное место, где можно проследить всю историю Перми – от заводского поселка до превращения ее в губернский город, а затем в промышленный центр, - рассказывает Мария Мингалева. – Мы обнаружили и деревенские погреба, и остатки домов с обломками фаянсовой и фарфоровой посуды, и приметы строительства железнодорожных мастерских. Самая грандиозная находка – это часть Соликамского тракта, который проходил здесь до строительства железной дороги.

Археологи нашли бревенчатый настил шириной примерно шесть метров, по которому могли разъехаться две телеги. По двум сторонам от дороги были расположены бревенчатые дренажные канавы, чтобы отводить воду, так как участок здесь заболоченный, близко грунтовые воды.

Бревенчатый тракт был шириной в шесть метров Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бревенчатый тракт соединял Егошихинский медеплавильный завод, а потом и Пермь, с северными территориями – в первую очередь, с Мотовилихинским заводом.

- Мотовилиха тогда не входила в состав Перми, и доехать до нее можно было только по этой части Соликамского тракта, - говорит археолог. - И, кстати, когда в 1824 году император Александр 1 посещал Пермь, есть свидетельство, что он побывал и в Мотовилихе. И попасть туда он мог только по этой дороге.

На том месте, где проходила самая старая дорога Перми, сейчас возводится новое здание художественной галереи.

- Нам хотелось бы, конечно, сохранить кусочек дороги, закрыть его стеклянным куполом, чтобы и горожане, и туристы могли прийти и посмотреть на нее, - признается Мария Мингалева. - Но участь археолога такова, что ты делаешь грандиозную находку, а потом собственными руками начинаешь ее уничтожать. Хотя музеефикация для городской археологии – выигрышная вещь. Когда историю можно потрогать руками, это дает намного больше впечатлений, чем просто рассказ и даже фотографии. В Татарстане есть примеры такого сохранения деревянных конструкций – погребов, уличных настилов - на месте раскопа. У нас накоплено столкло находок, что можно создать музей археологии города. Но они в основном хранятся в фондах краеведческого музея и только иногда экспонируются на выставках.