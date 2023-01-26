Руководители районов Перми представили проекты развития территорий города

Работы по реконструкции набережной в Закамске продолжаются даже зимой. Фото: Горадминистрация

В год 300-летия города в каждом районе наметили направление развития на перспективу. Часть этих стратегических планов рассмотрели на пленарном заседании городской Думы.

В прошлом году глава Перми Алексей Дёмкин провел ряд рабочих выездов во все районы города. В ходе этих выездов он инспектировал ход подготовки районных объектов инфраструктуры и социальной сферы к 300-летию Перми, а также встречался с жителями и обсуждал наиболее актуальные вопросы.

На этих встречах отмечалось, что каждый городской район имеет свои уникальные особенности, которые нужно учитывать при стратегическом планировании.

- Такой подход позволит учитывать потребности различных групп населения, обеспечить равные возможности развития для всех территорий города, - отмечают в городской администрации. - Он повысит ответственность управленческих команд территориальных органов за достижение целей, задач и показателей социально-экономического развития районов.

Набережная Камы и крытый футбольный манеж

На заседании Думы руководители районных администраций представили лишь часть проектов, которые предстоит реализовать в пермских районах. Всего в городской парламент поступило 26 документов стратегического планирования городских районов, которые станут неотъемлемой частью стратегии развития города.

Все главы районов подчеркивали, что планы развития обсуждались совместно с общественностью.

- Жители во время встреч говорили о том, что необходимо создать места для отдыха и прогулок рядом с домами, а также досуговых площадок для молодежи, - рассказал, например, глава администрации Кировского района Михаил Борисов. - Речь шла и о том, что нам нужно повышать туристическую и инвестиционную привлекательность Кировского района как отдельного туристического кластера Перми. В итоге родился проект под названием «Закамская Атлантида».

Раньше пермяки ездили в Закамск, чтобы полюбоваться традиционным праздничным салютом. Фейерверк собрал до 25 тысяч горожан.

- Поскольку в этом году мы получим в Закамске обновленную набережную Камы и новые места для отдыха и развлечения, постараемся создать в Кировском районе туристический кластер, - пообещал Михаил Борисов. - Мы надеемся, что наш проект позволит привлекать в район ежегодно не менее 10 тысяч туристов. Мы уже начали его реализовывать - в частности, организовали музыкальный фестиваль на территории судозавода «Кама». Будем создавать в районе туристические маршруты - спортивные, детские, экологические, историко-культурные и религиозные.

Глава администрации Индустриального района Дмитрий Дробинин рассказал, что сейчас разрабатывается проект строительства крытого футбольного манежа на улице Чердынской.

- У нас пока в районе нет крытых спортивных сооружений, которые позволяли бы заниматься таким популярным видом спорта, - объяснил он. - Земельный участок, который раньше принадлежал Минобороны, уже передан муниципалитету. Сейчас пакет документов проходит проверку в агентстве инвестиционного развития. Стоимость проекта - около 120 миллионов рублей. Рассчитываем подготовить проектную документацию во втором полугодии этого года и открыть манеж для посещения уже в 2024 году.

«Улицы притяжения» и вокзал в Новых Лядах

В Дзержинском районе решили сосредоточиться на создании мест отдыха на городских улицах.

- Мы должны облагородить общественные пространства и назвали наш проект «Улицы притяжения», - подчеркнул глава администрации Дзержинского района Александр Стяжкин. - Речь идет об улицах Мильчакова, Плеханова, Костычева, Хабаровской, Маяковского, Петропавловской, проспекте Парковом. Мы должны увеличить количество прогулочных зон и обеспечить равную доступность горожан к объектам озеленения.

Также проект предполагает благоустройство скверов имени Дзержинского и «Березовая роща», обустройство бульвара в жилом комплексе «Боровики» и благоустройство улицы Ленина от Крисанова до площади Гайдара.

Глава администрации поселка Новые Ляды Резида Печкурова отметила, что особенность их микрорайона заключается в удаленности от центра города. Поэтому они договорились с местными жителями реализовать проект «Удобный транспорт».

- Нам нужно обустроить современную посадочную платформу для электричек и железнодорожную станцию «Новые Ляды», а также создать пересадочный комплекс, - рассказала Резида Печкурова. - До этой станции в рамках проекта «Компактный город» предстоит организовать движение электрички.

Гайва-парк и крытый бассейн на пляже у моста

В Дзержинском районе собираются развивать проект «Гайва-парк» - культурно-досуговый кластер в микрорайоне Гайва.

Глава администрации Орджоникидзевского района Евгений Карабатов сообщил, что после приобретения в муниципальную собственность Дворца культуры имени Чехова предполагается его дальнейшее развитие, в частности, оснащение современным оборудованием.

В парке имени Чехова предстоит отремонтировать ограждение, пешеходные дорожки, поставить новые аттракционы и разместить уличные кафе-стритфуды. В сквере у Дворца культуры предполагается восстановить фонтан.

На стадионе «Гайва» появятся баскетбольная площадка и крытая ледовая коробка, также здесь возведут каркасный зал для игры в футбол, волейбол и баскетбол.

Кроме того, на улице Гайвинской должны построить плавательный бассейн.

Городской пляж у Коммунального моста также должен преобразиться. Об этом рассказал глава администрации Ленинского района Александр Русанов.

- Сейчас здесь недостаточно зон и инфраструктуры для пляжного отдыха, - объяснил он. - Наш проект предполагает возведение здесь крытого бассейна и SPA-комплекса.

Для развития пляжа собираются активно привлекать малый и средний бизнес.

Студенческий кампус и маршрут трудовой доблести

В Мотовилихинском районе расположено много учебных заведений, здесь же находятся общежития некоторых пермских вузов. В связи с этим появилась весьма интересная идея - создать студенческий кампус «Мотовилиха».

Как сообщил и.о. главы администрации Мотовилихинского района Юрий Трухин, проект предполагает, в том числе, создание межвузовского молодежного центра на базе бывшего кинотеатра «Искра», установку в районе крытой сцены. Кроме того, здесь должны появиться зона граффити, различные арт-объекты, зоны отдыха с wi-fi, фудтраки.

Кампус, помимо всего прочего, должен стать территорией спорта со спортивными площадками и воркаут-зонами.

Экскурсионный маршрут трудовой доблести «Победа в небе» собираются развивать в Свердловском районе.

Многие объекты, отражающие славные страницы истории пермского авиастроения, уже имеются в наличии. Например, проезжающие по улице Куйбышева видят необычный арт-объект - на бетонном ограждении авиастроительного предприятия изображены военные и гражданские самолеты, которые в разное время оснащались пермскими авиадвигателями. Недавно был реконструирован сквер имени Субботина, где установлен монумент «МиГ на взлете».

Как объяснил первый заместитель главы администрации Свердловского района Игорь Давлетшин, в этом же сквере по инициативе ОДК «Пермские моторы» в этом году должны установить памятник молодому рабочему - маленький мальчик работает на станке, подставив под ноги ящик, чтобы дотянуться до ручек управления.

Прообразом для мемориала послужит знаменитая фотография 12-летнего фрезеровщика Пермского моторостроительного завода Вали Кусакина, которая обошла в военные годы страницы всех центральных газет и теперь хранится в музее предприятия.

Перечень стратегических проектов социально-экономического развития административных районов города Перми предлагается отразить в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Перми до 2030 года.