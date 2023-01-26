Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 25 января отметили Международный день студента. Организатором одного из главных его событий стал Пермский региональный Центр иностранных обучающихся, которые провел на базе «Динамо» необычный лыжный забег.

На лыжах за впечатлениями

Особенностью забега стало то, что все его 27 участников впервые решились встать на лыжи и пройти на них по заснеженной трассе базы «Динамо» целый километр! По словам директора Центр иностранных обучающихся Ольги Гончаровой, лыжный праздник был задуман для студентов из Дальнего зарубежья, которые смогли бы насладиться зимой, приобщились к одному из популярнейших в России виду зимних прогулок и отдыха.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«В их странах снег – большая диковинка, а о лыжных прогулках даже и не приходится мечтать. Сегодня ребята замечательно провели свое свободное время в заснеженном лесу и насладились настоящей зимой, приобщились к лыжам, вдоволь повалялись в сугробах. Многие из них приобрели новых друзей, увидели широту нашей души и почувствовали теплоту сердец. Они точно развеяли мифы о нашей стране, о суровом русском характере», - говорит Ольга Гончарова.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В популярный лесной массив городской черты Перми ребят доставил комфортабельный автобус. По его прибытии лыжную базу «Динамо» моментально наполнило веселое и неугомонное многоголосье. А как иначе, если на лыжи впервые решили встать студенты сразу из нескольких стран: Китая, Ирана, Марокко, Египта, Монголии, Алжира, Таджикистана и Кыргызстана.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С первыми небольшими и занятными проблемами ребята столкнулись уже при получении лыж. Оказывается, они не знали принятых в России размеров обуви! Известным академическим методом проб и ошибок все было решено в кратчайшие сроки.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Не менее интересные для них события развернулись уже при выходе на улицу, когда они попытались самостоятельно надеть лыжи. Самый простой вопрос состоял в том, есть ли отличие в правой и левой лыжах. Пройдя успешно и этот квест многие сразу ринулись без оглядки в «бой» на заснеженные просторы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тут их поджидал очередной не совсем обычной момент – лыжи начали разъезжаться в разные стороны и заплетаться в ногах, а лыжные палки выпадать из рук. Смешные ситуации и нелепые падения моментально всех развеселили и сняли первые страхи. На помощь моментально пришли волонтеры, которые постарались довести азы катания на лыжах.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Наиболее подготовленными оказались ребята из Таджикистана и Кыргызстана – снег для них не являлся большой новинкой, да и что такое лыжи им приходилось когда-то слышать.

«Мне об этом рассказывали еще родители. Сейчас сделаю фото на лыжах и пошлю его родным, пусть позавидуют», - с улыбкой говорит Умед, студент Пермской агротехнологического университета.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сосредоточенно выглядела перед стартом аспирантка Пермского института культуры Шахерезада, которая еще только предстоит ближе познакомиться с Россией – в Пермь она приехала только четыре месяца назад. Удивительно, но она совсем неплохо знает русский язык.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«На самом деле меня зовут Шахрзад, но в России меня сразу «переименовали» в Шахерезаду. Пермь очень необычный и красивый город на огромной реке. Мне очень нравится набережная Камы, огромная новогодняя елка. У нас в Иране таких нет. Мне очень нравятся живущие здесь люди, они такие добрые! Сейчас приехала в лес и просто не могу оторвать от него глаз. Здесь настоящий Новый год! У меня дома остались сестра и брат, сейчас надо успеть сделать фото и выслать им», - делится впечатлениями Шахрахзад.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мандарины в снегу

Самыми неугомонными и веселыми оказались ребята из Марокко и Египта, их задором заразились буквально все участники лыжного праздника. Особенно колоритно смотрелись их смуглые лица на окружающей белизне заснеженного леса. Очень импозантно смотрелся со своей бородой гигант Омар из Египта – студент Пермского госуниверситета. Со своими друзьями он-таки просто рвался в бой. Египтияне первыми и ринулись на покорение лыжной трассы. Кстати, среди этой дружной компании оказался и первый упавший среди всех участников. Отличился все тот же Омар.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сразу после старта длинная змейка лыжников растянулась практически по всей дистанции. Наиболее мастеровитыми, если так можно сказать, оказались студенты из Таджикистана и Кыргызстана, примчавшиеся на финиш среди первых. Наш уже знакомый Умед, сделав лихой вираж, с улыбкой во все лицо заявил, что одного пройденного километра ему и его друзьям не хватило. Для пущего удовольствия они отправились еще на один километровый круг.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А вот студенты из Марокко никуда не торопились. Их веселый кортеж медленно и поступательно «накатил» на финиш. Ведомые «красавицей и комсомолкой» Иман они продвигались что-то мелодично напевая. Красоту и необычность всей ситуации добавил внезапно пошедший снег, который крупными узорными снежинками начал опускаться на огромные ресницы девушки.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Какая красота! Я очень люблю русскую зиму. Она бывает разная, но больше мне нравится сегодняшняя с такими вот снежинками, белоснежным снегом. Я учусь в фармакадемии уже четыре года и успела ближе узнать жителей вашего города, его культуру. Сегодня мы все приобрели огромный опыт. Сначала было немного страшно, а потом просто не стала на это обращать внимание. Думаю, повторю такую прогулку еще не один раз. Хочу лучше научиться кататься на лыжах. Спорт мне знаком с детства, я хорошо играю в футбол», - на отличном русском языке рассказывает Иман.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Идя по лесу, девушка вспоминала свою далекую жаркую страну, представляла яркие мандарины на… припорошенных снегом елках. По словам Иман, в Перми они тоже есть, но дома, конечно, вкуснее.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кстати, для марокканских студентов лес на базе «Динамо» хорошо знаком. За время учебы в Перми они здесь уже побывали несколько раз во время пикников на одной из лесных опушек.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К большому сожалению всех участников лыжного праздника он очень быстро подошел к концу. Шумная компания завершила его за чаепитием.

Первые десять отважных лыжников получили шапочки и шарфы с символикой состоявшегося мероприятия, а остальным ребятам организаторы вручили значки «Молодец, что дошел!».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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