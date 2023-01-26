Открываются прямые рейсы из Перми в столицу Золотого кольца

Полеты начнутся этой весной Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В мае будут запущены прямые рейсы из Ярославля в крупные города Приволжья. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Самолеты из аэропорта «Туношна» будут летать в Екатеринбург, Пермь, Самару и Уфу.

- Мы серьезно увеличиваем пассажиропоток именно с крупными агломерациями, с городами миллиониками, где у нас будет и туристический поток, и экономическая активность, - отметил Михаил Евраев.

Напомним, Ярославль является одним из самых интересных городов Золотого кольца России. Он был основан в 1010 году Ярославом Мудрым в месте слияния двух рек - Волги и Которосли. На территории города находится около 140 памятников архитектуры, в том числе Спасо-Преображенский монастырь, где был обнаружен единственный экземпляр «Слова о полку Игореве».

В 2005 году Ярославль вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Так что туристическая поездка в этот город может стать интересной и познавательной. И отправиться туда поможет прямое авиасообщение с Ярославлем.

Сейчас прямые рейсы из Ярославля есть только в один город Приволжья – Казань.