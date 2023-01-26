В Перми на видео сняли жестокое избиение подростков

Фото: скриншот видео t.me/permjtop

В четверг, 26 января, в соцсетях появилось видео жестокого избиения подростков на парковке у «Леруа Мерлен». По словам автора ролика, конфликт произошел из-за POD-системы — это курительное устройство, которое состоит из аккумуляторного блока и картриджа.

Судя по видеозаписи, толпа подростков, решила отобрать у своих сверстников курительное устройство: «Pod отдавай [идиот]», - кричат лежачему на земле парню, у которого из носа течет кровь. По словам автора ролика, в конечном счете двух ребят запинали толпой под возгласы зрителей.

В пресс-службе главка МВД прокомментировали случившееся:

«21 января в отдел полиции Индустриального района г. Перми поступили сообщения из медучреждений о том, что к ним обратились трое несовершеннолетних с различными травмами. Сотрудниками ПДН была организована проверка, в ходе которой установлено, что травмы подросткам нанесли неизвестные возле торгово-развлекательного центра. Полицейские установили личность одного из участников инцидента. В настоящее время работа продолжается, выясняются обстоятельства происшествия и все участники, совершившие противоправные действия», - сообщили в МВД.

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