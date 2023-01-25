Сводка пожаров. Фото: МЧС по Пермскому краю.
СВОДКА ПОЖАРОВ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 24 ЯНВАРЯ 2023
По сообщению МЧС по Пермскому краю, на территории региона 24 января 2023 года зафиксировали 7 чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами: по 1 пожару – в Перми, Чайковском, Чусовском, Кизеловском, Красновишерском, Пермском и Косинском округах.
В четырех случаях причиной возникновения пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования. Погибших и пострадавших нет.
В Пермском крае 24 января 2023 года очагами загорания стали: металлический вагончик - в Чайковском округе; частный жилой дом - в Косинском округе; бытовка - в Чусовском округе; дачный дом - в Кизеловском округе; многоквартирный жилой дом - в Красновишерском округе и в Индустриальном районе Перми; мусор - в Пермском муниципальном округе.
В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!
В целях стабилизации обстановки с пожарами 24 января 2023 года на территории Пермского края 165 профилактические группы в количестве 408 человек осуществили 1666 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 2691 человек, распространили 2194 памяток.
При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.
Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.
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