Новые лазерные технологии в Перми на службе женского здоровья

Наука не стоит на месте, появление новых технологий и достижений в области медицины уже не удивляют, а являются стимулом для их внедрения и широкого применения в лечении различных заболеваний. Наиболее ценна реализация передовых подходов в гинекологии.

Для сохранения здоровья женщина существуют различные методы и технологии. С гинекологическими заболеваниями на разных этапах своей жизни сталкиваются практически все представительницы прекрасной половины человечества. Лечение и раннее выявление гинекологических заболеваний улучшает качество жизни, повышает иммунитет, сохраняет на долгие годы молодость и репродуктивные функции организма женщины.

Одним из новейших научных достижений медицины является фотодинамическое лечение (терапия) гинекологических заболеваний, в основу которого входят лазерные технологии.

В Пермском крае одной из первых метод фотодинамического лечения (ФДТ) в гинекологии, в том числе для лечения предопухолевых процессов, стала применять Клиника Леонидовых «ОнкоПермь». Врачи центра Татьяна Николаевна Леонидова и Вероника Евгеньевна Коротаева обучение этой методике успешно прошли на базе «Сибирского лазерного центра» в Новосибирске.

Почему надо применять фотодинамическое лечение

Светотерапия (фототерапия) имеет давнюю историю в развитии медицина. В начале XIX века гелиотерапия активно применялась во Франции для лечения туберкулеза, рахита, цинги, ревматизма, отеков и других заболеваний.

В 1877 году исследователи Артур Доунс и Томас Блант из Англии продемонстрировали бактерицидный эффект излучения ультрафиолетовой (УФ) области спектра, а в 1895 году датский ученый и физиотерапевт Нильс Финзен стал широко применять электрический свет для лечения оспы и УФ – туберкулеза кожи.За разработанные методы фототерапии в излечении более 800 больных он был удостоен в 1903 году Нобелевской премии в области медицины. С тех пор Нильс Финзен заслуженно считается основателем этой дисциплины.

Суть применяемой сейчас методики фотодинамического лечения (ФДТ) заключается в одновременном использовании комбинации специального вещества – фотосенсибилизатора и световой энергии, излучаемой лазером. Избирательное действие исключительно на патологические клетки, ведет к их гибели, не затрагивая здоровые ткани.

Современные полупроводниковые лазеры, в отличие от газовых лазеров (гелий-неоновых и углекислотных), обладают биостимулирующими свойствами вследствие малой проникающей способности излучения и незначительного повреждения тканей.

После лечения с использованием полупроводниковых лазеров не образуются грубые рубцы и стенозы, уменьшается отек и сокращаются сроки заживления.

Фотодинамическое лечение имеет ряд неоспоримых преимуществ перед другими известными методами. Самое главное, оно безопасно для всех возрастов. Очень важными достоинствами ФДТ являются возможность устранения возрастных изменений и отличный косметический эффект!

При применении фотодинамического лечения не требуется обезболивание.

Эффект фотодинамического лечения

Применение фотодинамического лечения в Клинике Леонидовых «ОнкоПермь» дает ощутимый эффект при лечении гинекологических заболеваний. Методика пермских врачей повышает активность местного иммунитета, улучшает трофики и противомикробное состояние тканей.

Фотодинамическое лечение связано с мощным антибактериальным и противовирусным эффектами. Кроме того, в основе метода лежит стимуляция местного иммунитета слизистых влагалища, не нарушается анатомия шейки матки. Это очень важно, если женщина планирует беременность.

Уже после первой процедуры фотодинамического лечения пациент Клиники Леонидовых «ОнкоПермь»сможет ощутить эффект от применяемого метода и изменения в своем здоровье!

По заключению экспертов, применение фотодинамической технологии имеет почти 100-процентную эффективность лечения гинекологических заболеваний!

Что лечит фотодинамического лечения

Лечение с применением фотодинамической терапии (ФДТ) в Клинике Леонидовых «ОнкоПермь» охватывает широкий спектр гинекологических заболеваний.

В число показаний для проведения ФДТ входят:

- ВПЧ (папиллома вирус человека) обусловленные болезни (паппиломы, кондиломы);

- Лейкоплакия шейки матки, влагалища, вульвы;

- Дисплазия шейки матки 1,2,3 степени;

- Уменьшение сухости влагалища, восстановление элластичности;

- Восстановление мышц влагалища после родов;

- Фотоомоложениеаногенитальной области.

При применении определенных медицинских методов в лечении заболеваний есть свои противопоказания. Для фотодинамического лечения (ФДТ) - это беременность, лактация, острые и подострые воспалительные заболевания половых органов.

Как правильно пройти фотодинамическое лечение

Перед процедурой фотодинамического лечения (ФДТ) в КлиникеЛеонидовых «ОнкоПермь» необходимо пройти консультацию у врача-гинеколога, который подберет индивидуальный план лечения. Количество процедур варьирует от 1 до 5-7 в зависимости от диагноза и переносимости лечения.

Перед ФДТ необходимо пройти обследование:

- Мазок на флору и онкоцитологию(годность анализов 10 дней);

- Микробиологическое обследование или посев (10 дней);

- Исследование на инфекции, включая флороценоз и NCMT (10 дней);

- Видеокольпоскопия и вульвоскопия(3-6 месяцев);

- Биопсия шейки матки, вульвы с гистологическим исследованием (3-6 месяцев);

- ОАК, ОАМ, коагулограмма, биохимический анализ крови (10 дней);

- RW, ВИЧ, гепатит В, С (6 месяцев).

Пройденная ранее флюорография годна в течение 1 года.

Где в Перми проводят фотодинамическую терапию

Для выбора оптимальной клиники следует обратить внимание на ряд параметров учреждения: высокая квалификация врачей, большой опыт проведения фотодинамической терапии, хорошая оснащенность клиники и особое внимание к используемым препаратам и оборудованию.

Все эти составляющие качественной ФДТ представлены в Клинике Леонидовых «ОнкоПермь» на ул. Лебедева, 40а.

Для записи на консультацию звоните +7 922-301-52-12.

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