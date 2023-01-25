«Искали людей, а нашли друг друга»: В Перми волонтеры познакомились на поисках ребенка, а через полгода поженились

Поиски пропавших людей помогли молодоженам обрести друг друга. Фото: семейный архив.

Вместо свадебного платья – костюм волонтера, а в качестве свидетелей – ребята, с которыми молодожены бок о бок сутками ищут потерявшихся людей.

В «красивую» дату 23.01.23 в Перми появилась новая семья. Свои сердца и судьбы связали Максим и Наталья - волонтеры пермского поискового отряда имени Ирины Бухановой. О том, как поиски пропавших людей помогли им встретить свою любовь и обрести друг друга, молодожены рассказали «Комсомольской правде».

Вместо свадебного платья – костюм волонтера, а в качестве свидетелей – ребята, с которыми молодожены бок о бок сутками ищут потерявшихся людей. Фото: семейный архив.

За плечами - неудачные браки

Максиму 28, он занимается фото- видеосъемкой и подрабатывает в такси, Наташе – 34, она профессиональный кондитер, но сидит сейчас в декрете со своей младшей дочерью. Да, да, у красавицы-невесты трое детей! Сыновьям Наташи восемь и десять лет, самой младшенькой – три годика.

- У нас обоих за плечами - неудачный брак, и оба мы сказали себе после разводов: никаких больше отношений! - улыбаются молодожены. – А сейчас мы жизни друг без друга не представляем. Наверное, нас судьба друг другу послала за все те добрые дела, что мы стараемся в своей жизни делать.

Наталья и Максим жизни друг без друга не представляют. Фото: семейный архив.

- Как все успеваете с тремя детьми? – спросили мы.

- Если хочешь делать добро, то и время, и силы обязательно найдутся, - смеется Наташа. – Вот я утром бужу сына в школу и день понесся.

Он – целенаправленно, она - случайно

В отряд многодетная мамочка пришла в 2021 году, случайно. В соцсетях появился пост о том, что пропали два мальчика и нужны люди для их поисков на местности.

Максим пришел в поисковый отряд – целенаправленно, Наталья - случайно. Фото: семейный архив.

- А у них возраст, как у моих мальчишек, неужели я могла в стороне остаться? – говорит пермячка. – Во время поисков мне очень понравились люди и атмосфера в отряде, и я решила остаться.

- А я пришел в поисковый отряд целенаправленно, - объясняет Максим. – Отправлял заявку еще в 2013 году, когда жил в Краснокамске и когда у нас пропал Кирилл Усольцев, но тогда это был федеральный поисковый отряд и мне ничего не ответили. А в 2020 году я подал заявку вновь и уже начал участвовать в поисках.

Наталья (слева) и Максим (справа) сблизились на поисках пропавшей девочки. Фото: семейный архив.

- У Максима позывной «Пес», он - инфорг нашего отряда и ведет административную работу, - рассказывает руководитель поискового отряда имени Ирины Бухановой Ксения Котова. – Он спокойный, комфортный и очень хороший человек. А летом мы заметили, что его сердце дрогнуло, когда к нам пришла Наталья. У нее позывной «Ягода», а еще Наташа печет очень вкусные тортики, подкармливает весь отряд и занимается благотворительностью.

Сблизили поиски пропавшей девочки

В августе прошлого года Наталью и Максима сблизили очень тяжелые поиски 7-летней Насти из Верхнечусовских городков. Эта история прогремела на всю страну. Малышка убежала в магазин за чупа-чупсом и бесследно исчезла. Через три дня ее тело нашли в пожарном колодце.

- За эти трое суток нам пришлось многое пережить: жара, густой лес, овраги, болота, комары, - вспоминает молодой человек. - Прочесывая территорию, мы ходили с Наташей в одной группе, держались за руки и тогда, наверное, наши отношения и вспыхнули. Правда, когда после тяжелых поисков мы вернулись в Пермь, в городе потерялись двое мальчишек. И пока мы искали их с вечера до шести утра, в первый раз поцеловались.

Вскоре влюбленные начали жить вместе.

- Я решил так: если любишь женщину, то почему бы не взять на себя ответственность не только за нее, но и за ее детей, тем более, что они ко мне очень хорошо относятся, - говорит Максим. – Своих детей у меня нет, а тут приду домой, а ребята бегут ко мне, обнимают и кричат: «Ура, Максим пришел!» Мы вместе играем и уже давно стали друзьями.

Многодетная семья живет в Култаево, в будущем планируют построить дом.

Ребят объединил поисковый отряд. Фото: семейный архив.

- Тяжеловато, конечно, но мы стараемся браться за любую работу, - объясняет Наталья. – Но самое главное, что мы теперь вместе. А когда дочка немного подрастет, можно будет и еще про одного малыша подумать.

Несмотря на новый статус, молодожены не планируют бросать то важное дело, которое помогло им обрести друг друга.

Максим нашел общий язык с детьми Натальи. Фото: семейный архив.

- Они ходят на обучение и развиваются, - говорят в отряде. – И у нас много таких семейных пар, которые успевают и детей растить, и участвовать в деятельности отряда. А свадьбу Максима и Натальи мы в пятницу обязательно отпразднуем в штабе. И пожелаем им любви, счастья и дожить до золотой свадьбы в любви и согласии!