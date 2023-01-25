Стихотворение «реального пацана» перевели на 46 языков

Колян тоже был студентом. Правда, недолго. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 25 января - день студента. И многие сегодня вспоминают о студенческих годах. «Реальный пацан Колян» тоже был студентом. Правда, недолго.

- Он был очень вежливым первокурсником, - вспоминает о Николае Наумове декан факультета иностранных языков Пермского педуниверситета Татьяна Логинова. - У него отец был военным. Хорошо помню, как Коля зашел ко мне в кабинет, о чем-то шел разговор, и я была очень поражена, что на мой вопрос он ответил: «Так точно!». Стоял при этом по стойке «смирно».

Николай Наумов как раз во времена студенчества начал играть в КВН «Парма», он участвовал во всех студенческих веснах. И поэтому, хотя учился неплохо, окончил всего три курса.

- Потом он сделал несколько попыток вернуться в вуз, но молиться двум богам у него не получилось, - говорит Татьяна Логинова. - Коля как-то сказал, что очень благодарен факультету за то, что ему не мешали заниматься самодеятельностью.

В годы учебы Наумов написал два стихотворения, которые были переведены на 46 языков. В 2001 году студенту-второкурснику поручили встретить в Москве и сопроводить до Перми шотландского писателя Майкла Керинса. В поезде они разговорились, и писатель попросил Николая написать стихотворении е на английском языке. Тот написал стихотворение «Я не поэт».

Майкл Керинс настолько впечатлился результатом, что взял стихотворение с собой в Шотландию, где переводчики-любители перевели его на 46 языков: греческий, турецкий, идиш, арабский и другие языки. К примеру, китайский вариант создал повар-китаец из шотландского ресторана. В итоге получилась целая книга под названием Mother Tongue («Родной язык»). Она вышла тиражом 500 экземпляров и была быстро распродана. А на вырученные деньги Николай и Майкл создали премию для пермских студентов-переводчиков.

Перевод стихотворения «Я не поэт» на русский:

Я не поэт и не стремлюсь найти решенье всех проблем.

Но для чего мне говорить слова пустые,

Когда прекрасны звезды в синей вышине,

И шансом жить, бороться и любить владеет каждый в этом мире.

Мир полон тайн, загадок и чудес,

И если хочешь ты постичь их суть,

Будь благодарен небу и семье, что ты рожден на свет,

Тогда их гордость, вера и любовь к тебе откроют верный путь!