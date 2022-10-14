Почти за 30 лет АО «Автодорстрой» реализовало значительное количество проектов в разных регионах страны. Фото: «Автодорстрой»

Генеральный директор АО «Автодорстрой» Иса Юсупов рассказал о том, какой вклад предприятие вносит в развитие автодорожной сети региона. Сейчас компания помогает в строительстве второго моста через реку Обь, а также решает сразу несколько важных задач в Сургуте. Но на этом деятельность АО «Автодорстрой» не заканчивается.

Вместе с АО «Мосто-строй-11» АО «Автодорстрой» участвует в строительстве второго моста через реку Обь в Сургуте. АО «Автодорстрой» приступило к работе на этом участке летом 2022 году. К сегодняшнему дню, как рассказал генеральный директор предприятия Иса Юсупов, на объекте задействованы 38 человек и 15 единиц техники.

Иса Юсупов

РАДИ СТАБИЛЬНОСТИ

Напомним, что старт масштабному инфраструктурному проекту - строительству второго мостового перехода через Обь в районе города Сургута - был дан в июле. Вот как объяснили необходимость в создании новой переправы в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

- Действующий мост через эту реку в Сургутском районе является единственным, обеспечивающим автотранспортное сообщение промышленно развитой Югры с другими территориями Уральского федерального округа и России в целом. Загруженность моста превышает нормативные расчеты более чем в три раза (16 000 автомобилей в сутки при плановых показателях в 5 000). При этом на протяжении 3 000 километров водного пути отсутствуют альтернативные мостовые переходы, - отметили в администрации. - Новый мост позволит перераспределить транспортные потоки, создать альтернативное направление для круглосуточного пропуска тяжеловесных транспортных средств.

Иса Юсупов также убежден в том, что этот объект имеет стратегическое значение для Югры и России в целом.

- Мост обеспечит энергетическую безопасность страны, автотранспортную связь регионов, стабильную работу нефтегазовой отрасли, - подчеркнул генеральный директор АО «Автодорстрой».

Новый мост возьмет на себя основную нагрузку двух федеральных транспортных потоков: Тюмень - Тобольск - Сургут - Новый Уренгой - Надым - Салехард и Пермь - Ивдель - Ханты-Мансийск - Сургут - Нижневартовск - Томск.

- Это значимые звенья на-правлений Арктика - Азия и «Северный широтный ход», - заметил Иса Юсупов.

УСПЕТЬ ДО ЗИМЫ

Сейчас на строительной площадке находятся 7 автосамосвалов, 3 экскаватора, 2 бульдозера, 2 катка и 1 автогрейдер АО «Автодорстрой». Требуется ли усиление? Или этого достаточно? По словам Исы Юсупова, необходимости в том, чтобы увеличивать количество техники на данном объекте, в настоящий момент нет.

Фото: «Автодорстрой»

- Компания располагает мощным парком современной дорожно-строительной техники, который позволяет выполнить самые сложные за-дачи, которые ставит заказчик перед подрядчиком, - объяснил руководитель компании. Работа на участке спорится. Это и понятно - скоро наступят зимние холода, и дорожники должны успеть сделать все, что запланировали.

- Если говорить более конкретно, то до наступления отрицательных температур планируем ввести в эксплуатацию объездную дорогу в районе Восточной объездной города Сургута, а также выполнить подготовительные работы и работы по устройству нижних слоев земляного полотна основного хода автомобильной дороги, - уточнил Иса Юсупов.

ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ

АО «Автодорстрой» ведет активную работу и в самом Сургуте. Так, специалисты компании ремонтируют внутриквартальные проезды (ул. Профсоюзов, ул. Ленина), участок в районе кольца на ул. Ленина, ул. Мира от ул. Маяковского до ул. 30 лет победы, парковки (ул. Пушкина, пр. Набережный), строят новую автодорогу от Югорского тракта до ГК «Нептун-Волна»... При этом на осень 2023 года запланировано окончание работ по реконструкции автомобильной дороги г. Сургут - г. Лянтор (21-33 км).

Впрочем, география деятельность АО «Автодорстрой» одним только Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой не ограничивается. Почти за тридцать лет существования предприятие воплотило в жизнь множество проектов в разных регионах России. Например, тесное сотрудничество, как сообщил Иса Юсупов, сложилось с Томской областью. Один из объектов - Реконструкция трассы Камаевка - Асино - Первомайское. В 2021году АО «Автодорстрой» выполнил ремонт на двух участках трассы (20-23 км и 30-31 км). Работы на следующих стадиях реализации проекта продолжены и в 2022 году.

Фото: «Автодорстрой»

- Эта магистраль, прежде всего, обслуживает лесопромышленный кластер на востоке Томской области, - сказал генеральный директор компании.

Еще одна визитная карточка компании в Томской области - проект по ремонту трассы Каргала - Бакчар. В нынешнем году работы ведутся на участке 24-44 км. Выполняется уширение проезжей части и укрепление водопропускных труб. А летом 2022 года у предприятия добавился еще один контракт: ремонт автодороги Мельниково - Кожевниково - Изовка (2+280 км - 18+740 км).

Окончание предполагается в октябре 2023 года.

Секрет успеха в компании формулируют так: «Высокая мобильность подразделений, развертывание и организация работ в любом месте, в любых климатических условиях обеспечивают индивидуальный подход к каждому нашему заказчику, без потери качества строительства».

У компании мощный парк современной дорожно-строительной техники. Фото: «Автодорстрой»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иса Юсупов, генеральный директор АО «Автодорстрой»:

«АО «Автодорстрой» имеет многолетний опыт работ в качестве генерального подрядчика с ПАО «СНГ». Компания обустраивает кустовые площадки и подъездные пути к ним, это помогает организовать работу транспортных подразделений предприятий подразделений более эффективно», - заявил Юсупов

НАША СПРАВКА

АО «Автодорстрой» было основано в апреле 1993 года. Приоритетным направлением в развитии с тех пор является область повышения качества строительства автомобильных дорог.

Основной вид деятельности акционерного общества: строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог, железных дорог и других объектов транспортной инфраструктуры, включая мосты, путепроводы, другие искусственные сооружения, коммуникации линий электропередач и связи, нефте- и газопроводов, обстановки дороги.

Любопытный факт: АО «Автодорстрой» способно строить даже взлетно-посадочные полосы аэродромов!

- Конечно, для устройства покрытия взлетно-посадочных полос необходима высокая квалификация персонала, а также ресурсы для производства высокопрочных быстротвердеющих составов на минеральном вяжущем, - отметил генеральный директор АО «Автодор-строй» Иса Юсупов.

Помимо основной деятельности, общество оказывает услуги имеющимся парком машин и механизмов, реализует производимую асфальтобетонными заводами продукцию.

ЦИФРА

650 человек - численность сотрудников АО «Автодорстрой» (по данным на сентябрь 2022 года).