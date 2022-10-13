В Пермском крае спасли слепого щенка, которого дважды предали хозяева

Лучик родился слепым и чуть не умер от голода. Фото: Мини-приют «Мечта», Краснокамск.

— Это самый ласковый и добрый щенок во всем нашем приюте, - говорит Татьяна Лейман, руководитель приюта для собак «Мечта» в Краснокамске. – У него очень непростая судьба, его несколько раз предавали и выбрасывали на улицу. Мы назвали его Лучик.

Впервые Татьяна узнала о нем примерно полгода назад, когда ей позвонили сотрудники местного Машиностроительного завода и сказали, что им подкинули щенка, отправив фотографию. А на следующий день снова позвонили, сказав, что нашли малышу хозяина, щенка забрала себе женщина.

Месяца через три снова раздался от них звонок, женщины рассказали, что хозяйка отказалась от щенка и привела его обратно к заводу: «Заберите его», - просили они.

- Мы тогда еще не знали, что он слепой, места у нас не было в тот момент свободного, а спустя некоторое время местные жители рассказали, что щенок пришел к кому-то в огород и упал от бессилия. Это был тот самый Лучик. Малыш не мог найти себе еду, был очень истощен. Лучика Татьяна забрала в приют.

Несколько лет она вместе со своей напарницей Марией спасают брошенных животных. На своем садовом участке Татьяна поставила будку и приютила туда несколько бездомных собак, а потом, ее попросили помочь и придержать еще нескольких, так и начал формироваться приют.

- Участок этот отдаленный, на отшибе, мы никому там не мешаем, недавно благотворители помогли нам установить забор, так мы и живем, собираем с миру по нитке.

Приют небольшой, сейчас там находится 25 собак, содержат девушки его своими силами, кормят четвероногих кашами, покупают крупу на пожертвования, отдают субпродукты и кости магазины.

Сейчас Лучику примерно 6-7 месяцев, скорее всего, слепой он с рождения. Кажется, волонтеры нашли для него доброго хозяина.

- Его хочет забрать себе мужчина, он оплатил Лучику кастрацию, щенок будет жить во дворе частного дома, - говорит Татьяна.

В приюте «Мечта» остаются еще несколько десятков животных, Татьяна и Александра приютили не один десяток бездомных собак. В группе ВКонтакте у них есть фотоальбом, в котором есть фотографии тех, кто уже нашел дом, а также те, кто его ищет.

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