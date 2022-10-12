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Звезды12 октября 2022 11:00

Культурные события осени: Джазовый концерт в Перми и конкурс цирковых коллективов

В октябре отмечается столетие российского джаза
Евгения РОМАНОВА
Фото предоставлено Министерством культуры Пермского края

Фото предоставлено Министерством культуры Пермского края

17 октября в Перми состоится грандиозный джаз-концерт: зрители увидят на сцене московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, легендарную Ларису Долину и лучших музыкантов страны. А с 26-28 октября на арене пермского цирка состоится конкурс любительских коллективов под руководством Эдгарда Запашного. Подробности о мероприятиях в эфире радио «Комсомольская правда Пермь» 96.6 фм рассказала руководитель «Центра по реализации проектов в сфере культуры» Елена Хаткевич

В октябре отмечается столетие российского джаза. Что ждать пермякам к этой дате?

- 1 октября 2022 года исполнилось 100 лет российскому джазу. Отсчет его истории ведется с даты, когда в Москве состоялся первый джазовый концерт оркестра Валентина Парнаха. Сегодня джаз – это одно из важнейших музыкальных направлений в музыкальной культуре нашей страны.

17 октября в Перми состоится уникальное событие. Главными действующими лицами станут легендарная Лариса Долина, Московский джазовый оркестр под управлением Народного артиста России Игоря Бутмана, популярнейший джазовый пианист Даниил Крамер, знаменитый джазовый трубач и телеведущий Вадим Эйленкриг, джазовый мультиинструменталист Давид Голощекин, композитор и исполнитель Андрей Кондаков, джазовый импровизатор и виртуоз Олег Аккуратов, Евгений Побожий — первый российский музыкант, победивший в самом значимом конкурсе HerbieHancock Institute of Jazz guitarCompetition 2019, а также пермские музыканты.

Концерт пройдет в рамках масштабной серии гала-концертов, посвященных столетию российского джаза, которые в октябре-ноябре 2022 г. состоятся в Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Новосибирске, Красноярске, Челябинске, Петрозаводске, Ярославле, Ростове-на-Дону, Севастополе, Сочи, Калининграде и Южно-Сахалинске.

Этот концерт мы организуем в партнёрстве с фондом Игоря Бутмана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры Пермского края.

Кроме того, перед этим гала-концертом пройдут два интересных джазовых вечера в рамках традиционного и известного всем пермякам фестиваля Джаз-лихорадка - в пространстве «Часового завода» - 15 и 16 октября. Билеты совсем недорогие, Всего 250 рублей, а услышать будет можно самых разных музыкантов со всей России. Также можно приобрести билет на кассы.ру.

Можно ли будет посетить концерт по Пушкинской карте?

-Хочу отдельно отметить, что билеты доступны по Пушкинской карте – как и на все остальные наши события. Это программа позволяет многим молодым людям ходить на культурные события бесплатно – за счет государства. Прямо на портале кассы.ру при покупке билета вы выбираете оплату по Пушкинской карте и вводите все данные. Это очень востребовано, - так, на наш последний фестиваль электронной музыки тысячу билетов приобрели именно держатели Пушкинских карт.

Фото предоставлено Министерством культуры Пермского края

Фото предоставлено Министерством культуры Пермского края

Какие еще события октября никак нельзя пропустить?

- С 26 по 28 октября, на арене Пермского цирка пройдет очень красочный и важный фестиваль – конкурс любительских коллективов. Мы работаем над этим проектом пятый год и отношение к нему особенное – потому что наши участники – это очень талантливые дети со всей России, которые показывают потрясающие номера. Два дня будут идти конкурные состязание, а 28 октября в 18.00 состоится финальное шоу фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов. Воздушная гимнастика, эквилибристика, жонглирование, акробатика и иллюзия — самые зрелищные и впечатляющие номера!

Фото предоставлено Министерством культуры Пермского края

Фото предоставлено Министерством культуры Пермского края

В фестивале принимает участие огромное количество талантливых ребят из разных городов России. Юные артисты соревнуются в трех возрастных группах: от 5 до 9 лет, с 10 до 13 лет и с 14 до 18 лет.

Всего в этом году - 29 коллективов, из них 6 коллективов из Перми и Пермского края (Березники, Чайковский). А это - 152 участника из 13 регионов РФ.

Фото предоставлено Министерством культуры Пермского края

Фото предоставлено Министерством культуры Пермского края

Программа проведения Фестиваля:

- 26 октября 2022 года – I отборочный день с 14:00 до 17:30 (вход свободный);

- 27 октября 2022 года – II отборочный день с 14:00 до 17:30 (вход свободный);

- 28 октября 2022 года – Гала-концерт и награждение победителей с участием профессиональных артистов цирка с 18:00 до 19:40 (билеты на кассы.ру).

Председателем жюри во второй раз станет народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный. Он в прошлом году очень высоко оценил и уровень участников, и организацию фестиваля.

Как можно следить за новостями и узнавать о новых концертах и фестивалях?

- Сайт Центра по реализации проектов в сфере культурыhttps://center-projects.ru/ , группа ВКонтакте и Телеграм-канал Фабрика радости.

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