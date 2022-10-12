Культурные события осени: Джазовый концерт в Перми и конкурс цирковых коллективов

Фото предоставлено Министерством культуры Пермского края

17 октября в Перми состоится грандиозный джаз-концерт: зрители увидят на сцене московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, легендарную Ларису Долину и лучших музыкантов страны. А с 26-28 октября на арене пермского цирка состоится конкурс любительских коллективов под руководством Эдгарда Запашного. Подробности о мероприятиях в эфире радио «Комсомольская правда Пермь» 96.6 фм рассказала руководитель «Центра по реализации проектов в сфере культуры» Елена Хаткевич

В октябре отмечается столетие российского джаза. Что ждать пермякам к этой дате?

- 1 октября 2022 года исполнилось 100 лет российскому джазу. Отсчет его истории ведется с даты, когда в Москве состоялся первый джазовый концерт оркестра Валентина Парнаха. Сегодня джаз – это одно из важнейших музыкальных направлений в музыкальной культуре нашей страны.

17 октября в Перми состоится уникальное событие. Главными действующими лицами станут легендарная Лариса Долина, Московский джазовый оркестр под управлением Народного артиста России Игоря Бутмана, популярнейший джазовый пианист Даниил Крамер, знаменитый джазовый трубач и телеведущий Вадим Эйленкриг, джазовый мультиинструменталист Давид Голощекин, композитор и исполнитель Андрей Кондаков, джазовый импровизатор и виртуоз Олег Аккуратов, Евгений Побожий — первый российский музыкант, победивший в самом значимом конкурсе HerbieHancock Institute of Jazz guitarCompetition 2019, а также пермские музыканты.

Концерт пройдет в рамках масштабной серии гала-концертов, посвященных столетию российского джаза, которые в октябре-ноябре 2022 г. состоятся в Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Новосибирске, Красноярске, Челябинске, Петрозаводске, Ярославле, Ростове-на-Дону, Севастополе, Сочи, Калининграде и Южно-Сахалинске.

Этот концерт мы организуем в партнёрстве с фондом Игоря Бутмана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры Пермского края.

Кроме того, перед этим гала-концертом пройдут два интересных джазовых вечера в рамках традиционного и известного всем пермякам фестиваля Джаз-лихорадка - в пространстве «Часового завода» - 15 и 16 октября. Билеты совсем недорогие, Всего 250 рублей, а услышать будет можно самых разных музыкантов со всей России. Также можно приобрести билет на кассы.ру.

Можно ли будет посетить концерт по Пушкинской карте?

-Хочу отдельно отметить, что билеты доступны по Пушкинской карте – как и на все остальные наши события. Это программа позволяет многим молодым людям ходить на культурные события бесплатно – за счет государства. Прямо на портале кассы.ру при покупке билета вы выбираете оплату по Пушкинской карте и вводите все данные. Это очень востребовано, - так, на наш последний фестиваль электронной музыки тысячу билетов приобрели именно держатели Пушкинских карт.

Фото предоставлено Министерством культуры Пермского края

Какие еще события октября никак нельзя пропустить?

- С 26 по 28 октября, на арене Пермского цирка пройдет очень красочный и важный фестиваль – конкурс любительских коллективов. Мы работаем над этим проектом пятый год и отношение к нему особенное – потому что наши участники – это очень талантливые дети со всей России, которые показывают потрясающие номера. Два дня будут идти конкурные состязание, а 28 октября в 18.00 состоится финальное шоу фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов. Воздушная гимнастика, эквилибристика, жонглирование, акробатика и иллюзия — самые зрелищные и впечатляющие номера!

Фото предоставлено Министерством культуры Пермского края

В фестивале принимает участие огромное количество талантливых ребят из разных городов России. Юные артисты соревнуются в трех возрастных группах: от 5 до 9 лет, с 10 до 13 лет и с 14 до 18 лет.

Всего в этом году - 29 коллективов, из них 6 коллективов из Перми и Пермского края (Березники, Чайковский). А это - 152 участника из 13 регионов РФ.

Фото предоставлено Министерством культуры Пермского края

Программа проведения Фестиваля:

- 26 октября 2022 года – I отборочный день с 14:00 до 17:30 (вход свободный);

- 27 октября 2022 года – II отборочный день с 14:00 до 17:30 (вход свободный);

- 28 октября 2022 года – Гала-концерт и награждение победителей с участием профессиональных артистов цирка с 18:00 до 19:40 (билеты на кассы.ру).

Председателем жюри во второй раз станет народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный. Он в прошлом году очень высоко оценил и уровень участников, и организацию фестиваля.

Как можно следить за новостями и узнавать о новых концертах и фестивалях?

- Сайт Центра по реализации проектов в сфере культурыhttps://center-projects.ru/ , группа ВКонтакте и Телеграм-канал Фабрика радости.