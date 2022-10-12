Налоговый вычет за обучение. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Социальный налоговый вычет - это сумма, которая вычитается из общего дохода, облагаемого налогом (НДФЛ), и именно с этой суммы можно вернуть 13%. Налоговый вычет за обучение могут получить налоговые резиденты РФ, которые работают в России и платят НДФЛ по ставке 13%

На счет налогоплательщика возвращается 13% от суммы одобренного вычета. Для тех, кто официально трудоустроен, такой базой является заработная плата, с которой работодатель ежемесячно отчисляет 13% в бюджет государства. Налоговый вычет на обучение входит в состав социальных.

ПРАВО НА СОЦИАЛЬНЫЙ ВЫЧЕТ ПРИ ОПЛАТЕ ОБУЧЕНИЯ

Право на социальный вычет возникает при оплате обучения в образовательной организации с лицензией. Это может быть платное обучение в вузе, частной школе, автошколе, детском саду, физкультурно-спортивных организациях, а также на любых курсах.

Главное требование, чтобы была у организации была лицензия на образовательную деятельность. Если услугу оказывает индивидуальный предприниматель, лицензия ему нужна только при наличии наёмных педагогов. Если он учит сам, вычет дадут и без лицензии.

Важное условие - в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) должна быть указана образовательная деятельность.

ЗА ЧТО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА ОБУЧЕНИЕ

Социальный налоговый вычет по расходам на обучение вправе получить физическое лицо, оплатившее:

- собственное обучение любой формы обучения (дневная, вечерняя, заочная, иная);

- обучение своего ребенка (детей) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения;

- обучение своего опекаемого подопечного (подопечных) в возрасте до 18 лет по очной форме обучения;

- обучение бывших своих опекаемых подопечных в возрасте до 24 лет (после прекращения над ними опеки или попечительства) по очной форме обучения;

- обучение своего брата или сестры в возрасте до 24 лет по очной форме обучения, приходящимся ему полнородными (имеющими с ним общих отца и мать) либо неполнородными (имеющими с ним только одного общего родителя).

При наличии лицензии или иного документа, подтверждающего право на ведение образовательного процесса, вычет можно получить по расходам на обучение не только в вузе, но и в других образовательных учреждениях, как государственных, так и частных, в том числе:

- в детских садах и школах;

- в учреждениях дополнительного образования взрослых (например, курсы повышения квалификации, учебные центры службы занятости, автошколы, центры изучения иностранных языков и тому подобное);

- в учреждениях дополнительного образования детей (детские школы искусств, музыкальные школы, детско-юношеские спортивные школы и тому подобное).

За себя можно оплачивать обучение в любой форме.

Оплата за супруга не даёт права на социальный налоговый вычет.

ЛИМИТ СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА НА ОБУЧЕНИЕ

Максимальные суммы социального налогового вычета на обучение:

- 120 000 рублей в год - за себя, братьев и сестёр;

- 50 000 рублей в год - при оплате обучения на каждого ребенка.

Если за ребенка платили оба родителя, лимит не удваивается, а делится между ними. Расходы на собственное образование, а также обучение брата или сестры суммируются с другими расходами, по которым предусмотрены социальные вычеты.

120 000 рублей — максимальная сумма всех социальных вычетов, за исключением вычетов на обучение детей, дорогостоящее лечение и благотворительность.

Если сумма расходов меньше лимита, то вам вернут 13% от фактической суммы расходов, если больше — вернут максимум 13% от 50 000 или от 120 000 рублей. Остаток вычета нельзя перенести на следующий год.

Социальный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику по доходам того налогового периода, в котором им фактически были произведены расходы на оплату обучения. Если в одном налоговом периоде социальный налоговый вычет не может быть использован полностью, на следующий налоговый период остаток вычета не переносится.

Пример 1. В 2021 году гражданин заработал 1 000 000 рублей, из которых у него было удержано 130 000 рублей НДФЛ. В течение года он потратил на обучение ребенка 300 000 рублей. Так как лимит вычета на ребёнка составляет 50 000 рублей в год, то ему вернут 6 500 рублей (13% от 50 000 рублей). Чтобы получить деньги, гражданину нужно подать декларацию за 2021 год в любое время до 31 декабря 2024 года.

Пример 2. В начале 2017 года гражданин решил получить второе высшее образование в университете, ежегодная стоимость обучения в котором составляет 100 000 рублей, а срок обучения – 3 года. В том же году он поступил в университет и решил сразу оплатить полную стоимость обучения за 3 года в размере 300 000 рублей. В начале 2018 года гражданин обратился в налоговый орган за получением социального налогового вычета по расходам на обучение. Так как расходы, по которым можно получить социальный вычет, ограничиваются 120 000 рублями, возврат составил 15 600 рублей: 120 000 х 13% = 15 600 рублей. Поскольку работодатель в 2017 году при ежемесячной зарплате гражданина в 50 000 рублей уплатил с доходов НДФЛ в размере 78 000 рублей (50 000 рублей х 12 месяцев х 13%), вычет он смог получить в полном объеме. Если бы гражданин оплачивал стоимость обучения поэтапно, то есть в размере 100 000 рублей в год, суммарный размер вычета на обучение за 3 года составил бы 39 000 рублей: (100 000 рублей х 13%) х 3 года = 39 000 рублей. Поэтому, оплачивая многолетнее обучение единовременно, студент потерял часть вычета, поскольку полная стоимость обучения в 300 000 рублей превысила предел расходов в 120 000 рублей, с которого рассчитывался размер социального вычета.

КАК ОФОРМИТЬ ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Для возврата за предыдущие годы необходимо подготовить документы:

- копию договора на обучение с приложениями и допсоглашениями к нему;

- копию документа, подтверждающего оплату обучения (квитанцию к приходным кассовым ордерам, платёжное поручение);

- копию документа, подтверждающего степень родства и возраст обучаемого - в случае оплаты обучения родственников или подопечных (свидетельство о рождении);

- копию лицензии учебной организации, если она не указана в договоре;

- копию документа, подтверждающего опеку или попечительство;

- копию документа, подтверждающего очную форму обучения, если это не прописано в договоре на обучение. Представляется при оплате за родственников или подопечных. Например, справка учебного заведения

- заявление на возврат НДФЛ — в случае если в налоговой декларации указана сумма налога к возврату;

- налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в бумажном виде, если собираетесь подавать лично в налоговой инспекции.

При онлайн-подаче налоговая декларация заполняется прямо на сайте ФНС.

КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Подайте документы можно онлайн на Госуслугах или через сайт ФНС.

При подаче нужно будет прикрепить фото или сканы документов. Для подписания заявления на Госуслугах потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Для подачи через сайт ФНС УКЭП не нужна — налоговая инспекция создаст для вас свою электронную подпись.

Также можно отнести заполненную декларацию и копии документов в налоговую инспекцию лично. При личном посещении налоговый орган может запросить оригиналы документов

ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА НА ОБУЧЕНИЕ У РАБОТОДАТЕЛЯ

Социальный налоговый вычет на обучение можно получить до окончания налогового периода, в котором произведены расходы на обучение, при обращении к работодателю, предварительно подтвердив это право в налоговом органе.

Для этого налогоплательщику необходимо:

ШАГ 1. Подготовить комплект документов, подтверждающих право на получение социального вычета по произведенным расходам.

ШАГ 2. Представить в налоговый орган по месту жительства заявление на получение уведомления о праве на социальный вычет с приложением копий подтверждающих документов.

ШАГ 3. По истечении 30 дней получить в налоговом органе уведомление о праве на социальный вычет.

ШАГ 4. Представить выданное налоговым органом уведомление работодателю, которое будет являться основанием для неудержания НДФЛ из суммы выплачиваемых физическому лицу доходов.

Для возврата расходов за текущий год у работодателя необходимо подготовить документы, указанные выше, кроме декларации 3-НДФЛ. Их надо подать на работе.

КАК ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Срок рассмотрения и начислений налогового вычета по декларации, поданной в обычном порядке, составляет до четырех месяцев, в упрощенном порядке (необходимую информацию налоговые органы получают от участников информационного взаимодействия – налоговых агентов) - до 1,5 месяцев.

СПИСОК КОНТАКТОВ УФНС РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Контактная информация Инспекций УФНС России по Пермскому краю можно найти по ссылке https://www.nalog.gov.ru/rn59/apply_fts/4339585/

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