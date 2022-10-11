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Общество11 октября 2022 7:00

«Добилась правды через 30 лет». 85-летнюю Тамару Горкунову из Прикамья наконец признали блокадницей

Женщине, пережившей самую страшную голодную зиму, вручили знак «Жителю блокадного Ленинграда»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин вручил Тамаре Горкуновой знак «Жителю блокадного Ленинграда». Фото: СУ СКР

Руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин вручил Тамаре Горкуновой знак «Жителю блокадного Ленинграда». Фото: СУ СКР

История, о которой в августе писала «Комсомолка», обрела счастливый финал. Тамаре Семеновне Горкуновой из Чернушинского района вручили знак «Жителю блокадного Ленинграда».

Напомним, Тамара Горкунова провела в замерзающем и умирающем от голода Ленинграде почти год. Пережила самую страшную зиму 1941-42 годов. Но из-за ошибок в архивных документах блокадницей не считалась.

Почти 30 лет пожилая женщина из Пермского края пыталась добиться правды. «Дело не в льготах каких-то, сколько мне уже осталось, а в правде – я ведь по-настоящему блокадный ребенок», - объясняла она.

"Маме приходилось выносить трупы умерших от голода людей"

Тамара Семеновна родилась в Ленинграде в 1937 году. Ее отец Семен Алексеевич Кувшинов был ценным специалистом на заводе «Электросила», и поэтому после начала войны его оставили на предприятии. Мама, Ксения Федотовна Самарина, трудилась на фабрике «Скороход». Но накануне войны она родила сына и сидела с ним в декрете.

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Немцы разбомбили продовольственные склады, в городе возник голод. Хотя Тамаре тогда было всего 4 года, события той страшной зимы навеки отпечатались в ее памяти.

- До февраля 1942 года отец работал, не выходя с завода, пока полностью не обессилел, - вспоминает она. - Тогда его отправили домой – практически умирать. Папу буквально принесли в квартиру, поскольку из-за истощения ходить сам он уже не мог. Он лежал на кровати и не шевелился, не произносил ни звука.

Семен Алексеевич умер 15 марта 1942 года в одной из больниц Ленинграда. После смерти мужа Ксения стала работать дворником, ей приходилось выносить трупы умерших от голода людей. Дети в это время оставались дома одни.

- Помню, брат Дима упал, плакал, - вспоминает Тамара Семеновна. – Он лежал на полу, а я не могла встать, ему помочь, потому что сама была отекшая, сил не было. Лежала, ревела и только ждала, когда придет мама.

Дима умер в апреле от голода и был похоронен на Пискаревском кладбище.

Тамара осталась вдвоем с матерью. В августе 1942 года их эвакуировали в Чернушинский район Молотовской области (ныне Пермский край). Ехать пришлось на поезде несколько суток. Тамара Семеновна до сих пор вспоминает, как тепло местные жители встретили эвакуированных.

Ошибки в документах

Сейчас Тамара Семеновна живет в деревне Рябки Чернушинского района со своим сыном. У нее четверо внуков и четверо правнуков. С ними она делилась историями о своем тяжелом блокадном детстве. Но официального признания блокадницей пожилая женщина не имела. А все из-за ошибок в архивных документах.

Тамара Семеновна с правнуком Серафимом.

Тамара Семеновна с правнуком Серафимом.

Фото: из семейного архива

День рождения Тамары Семеновны по паспорту - 18 сентября 1937 года, а в поквартирном списке жильцов дома на Канонерской улице в Ленинграде, где она жила вместе с родителями, указано – «с рождения, прибыла 17.09.1937», то есть прописанной она оказалась на день раньше, чем родилась.

В других документах тоже обнаружились ошибки. Где-то фамилию Тамары Семеновны указывали по отцовской, где-то – по материнской. Имя и отчество ее матери в архивных справках было тоже написано по-разному – в одном документе она была Ксенья Федотовна, в другом - Ксения Федотовна, в третьем - Ксения Федоровна.

Но, главное, что мешало признать Тамару Семеновну жительницей блокадного Ленинграда – это отсутствие в архивах сведений о дате ее эвакуации. У ее матери в паспорте было указано, что она выехала из Ленинграда 6 августа 1942 года, А у самой Тамары в домовой книге просто стояла пометка, что она выбыла в 1942-м, без точной даты.

Еще в 1997 году Чернушинский районный суд установил, что Тамара Семеновна была эвакуирована вместе с матерью. Но бюрократические препоны это решение суда преодолеть не помогло. И блокадница решила оставить все, как есть.

Знак вручили

А полтора года назад ее внучка Татьяна решила все же восстановить справедливость. Она обратилась к Светлане Агапитовой, петербургскому уполномоченному по правам человека. Юристы аппарата уполномоченного собрали справки, подтверждающие, что Тамара Семеновна Горкунова более 10 месяцев находилась вместе со своей матерью в блокадном Ленинграде. И в августе этого года направили их в администрацию Чернушинского района. Но чиновники отказались принимать их к сведению.

Дело получило широкий резонанс. История дошла до руководителя СКР Александра Бастрыкина, который поручил решить вопрос и помочь пожилой женщине в восстановлении ее прав. И вот вчера руководитель следственного управления СКР по Пермскому краю Денис Головкин съездил в деревню Рябки и лично вручил Тамаре Горкуновой знак «Жителю блокадного Ленинграда».

- Я очень горд, что вручаю этот знак, который уже давно должен быть на вашей груди, - приводит слова руководителя следственного управления официальный сайт СКР. - Для меня это большая честь.

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