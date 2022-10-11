«Добилась правды через 30 лет». 85-летнюю Тамару Горкунову из Прикамья наконец признали блокадницей

Руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин вручил Тамаре Горкуновой знак «Жителю блокадного Ленинграда». Фото: СУ СКР

История, о которой в августе писала «Комсомолка», обрела счастливый финал. Тамаре Семеновне Горкуновой из Чернушинского района вручили знак «Жителю блокадного Ленинграда».

Напомним, Тамара Горкунова провела в замерзающем и умирающем от голода Ленинграде почти год. Пережила самую страшную зиму 1941-42 годов. Но из-за ошибок в архивных документах блокадницей не считалась.

Почти 30 лет пожилая женщина из Пермского края пыталась добиться правды. «Дело не в льготах каких-то, сколько мне уже осталось, а в правде – я ведь по-настоящему блокадный ребенок», - объясняла она.

"Маме приходилось выносить трупы умерших от голода людей"

Тамара Семеновна родилась в Ленинграде в 1937 году. Ее отец Семен Алексеевич Кувшинов был ценным специалистом на заводе «Электросила», и поэтому после начала войны его оставили на предприятии. Мама, Ксения Федотовна Самарина, трудилась на фабрике «Скороход». Но накануне войны она родила сына и сидела с ним в декрете.

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Немцы разбомбили продовольственные склады, в городе возник голод. Хотя Тамаре тогда было всего 4 года, события той страшной зимы навеки отпечатались в ее памяти.

- До февраля 1942 года отец работал, не выходя с завода, пока полностью не обессилел, - вспоминает она. - Тогда его отправили домой – практически умирать. Папу буквально принесли в квартиру, поскольку из-за истощения ходить сам он уже не мог. Он лежал на кровати и не шевелился, не произносил ни звука.

Семен Алексеевич умер 15 марта 1942 года в одной из больниц Ленинграда. После смерти мужа Ксения стала работать дворником, ей приходилось выносить трупы умерших от голода людей. Дети в это время оставались дома одни.

- Помню, брат Дима упал, плакал, - вспоминает Тамара Семеновна. – Он лежал на полу, а я не могла встать, ему помочь, потому что сама была отекшая, сил не было. Лежала, ревела и только ждала, когда придет мама.

Дима умер в апреле от голода и был похоронен на Пискаревском кладбище.

Тамара осталась вдвоем с матерью. В августе 1942 года их эвакуировали в Чернушинский район Молотовской области (ныне Пермский край). Ехать пришлось на поезде несколько суток. Тамара Семеновна до сих пор вспоминает, как тепло местные жители встретили эвакуированных.

Ошибки в документах

Сейчас Тамара Семеновна живет в деревне Рябки Чернушинского района со своим сыном. У нее четверо внуков и четверо правнуков. С ними она делилась историями о своем тяжелом блокадном детстве. Но официального признания блокадницей пожилая женщина не имела. А все из-за ошибок в архивных документах.

Тамара Семеновна с правнуком Серафимом. Фото: из семейного архива

День рождения Тамары Семеновны по паспорту - 18 сентября 1937 года, а в поквартирном списке жильцов дома на Канонерской улице в Ленинграде, где она жила вместе с родителями, указано – «с рождения, прибыла 17.09.1937», то есть прописанной она оказалась на день раньше, чем родилась.

В других документах тоже обнаружились ошибки. Где-то фамилию Тамары Семеновны указывали по отцовской, где-то – по материнской. Имя и отчество ее матери в архивных справках было тоже написано по-разному – в одном документе она была Ксенья Федотовна, в другом - Ксения Федотовна, в третьем - Ксения Федоровна.

Но, главное, что мешало признать Тамару Семеновну жительницей блокадного Ленинграда – это отсутствие в архивах сведений о дате ее эвакуации. У ее матери в паспорте было указано, что она выехала из Ленинграда 6 августа 1942 года, А у самой Тамары в домовой книге просто стояла пометка, что она выбыла в 1942-м, без точной даты.

Еще в 1997 году Чернушинский районный суд установил, что Тамара Семеновна была эвакуирована вместе с матерью. Но бюрократические препоны это решение суда преодолеть не помогло. И блокадница решила оставить все, как есть.

Знак вручили

А полтора года назад ее внучка Татьяна решила все же восстановить справедливость. Она обратилась к Светлане Агапитовой, петербургскому уполномоченному по правам человека. Юристы аппарата уполномоченного собрали справки, подтверждающие, что Тамара Семеновна Горкунова более 10 месяцев находилась вместе со своей матерью в блокадном Ленинграде. И в августе этого года направили их в администрацию Чернушинского района. Но чиновники отказались принимать их к сведению.

Дело получило широкий резонанс. История дошла до руководителя СКР Александра Бастрыкина, который поручил решить вопрос и помочь пожилой женщине в восстановлении ее прав. И вот вчера руководитель следственного управления СКР по Пермскому краю Денис Головкин съездил в деревню Рябки и лично вручил Тамаре Горкуновой знак «Жителю блокадного Ленинграда».

- Я очень горд, что вручаю этот знак, который уже давно должен быть на вашей груди, - приводит слова руководителя следственного управления официальный сайт СКР. - Для меня это большая честь.