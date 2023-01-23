Руководители крупнейших городов страны собрались в Перми

После деловой программы гости побывали на объектах, построенных к 300-летию города Фото: Виталий КОКШАРОВ

российских городов.

20 января Пермь стала местом, где руководители крупнейших городов страны - от Краснодара и Ставрополя до Тюмени - обменивались опытом муниципального управления. В нашем городе прошло расширенное заседание правления Союза российских городов, в котором приняли участие около 60 человек. В рамках видеоконференцсвязи к заседанию присоединились также представители Киргизии и Казахстана.

Лучшие муниципальные практики

Почему это знаковое событие федерального масштаба прошло именно в Перми, объяснил президент Союза российских городов, глава Тюмени Руслан Кухарук.

- Пермь является активным участником Союза российских городов, это город, который сегодня успешно развивается, - отметил Руслан Кухарук. - А в качестве площадки для обмена опытом Пермь была выбрана, поскольку она показывает лучшие муниципальные практики по многим направлениям. Это строительство объектов социальной и дорожной инфраструктуры, вопросы общественного транспорта. Сегодня Пермь по этим показателям занимает передовые позиции в нашей стране.

Кстати, это не первое мероприятие подобного уровня, которое состоялось в Перми. В сентябре минувшего года наш город принимал всероссийскую конференцию «Развитие городских агломераций как элемент государственной политики России». Ее организаторами выступили Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) и администрация Перми. Тогда в Пермь приезжали представители различных муниципальных образований страны - от Омска до Москвы.

С приветственным словом к участникам заседания правления Союза российских городов обратился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он отметил, что событие состоялось в год 300-летнего юбилея Перми

- Последние несколько лет мы с коллегами из администрации Перми готовимся к юбилею столицы Прикамья, была проведена масштабная реконструкция общественных пространств, большое внимание уделяли сохранению архитектурного наследия, развитию общественного транспорта, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - Мы готовы делиться своими наработками и перенимать опыт других городов.

Делимся опытом

- В последние годы наш город заявил о себе как о динамично развивающемся в масштабах всей России миллионнике, - отметил глава Перми Алексей Дёмкин. - У Перми есть полезный для других городов страны опыт в самых разных сферах - это развитие транспорта, парковочная политика, практики озеленения, муниципально-частное партнерство, высокий уровень школьного образования, проекты в сфере культуры. В современных условиях всем российским мегаполисам необходимо выстраивать устойчивые деловые и социальные связи. Обмен опытом, информационная открытость мотивируют городские власти развивать свои территории, делать их более удобными и современными для жителей.

Два главных направления, по которым пермские власти поделились с коллегами своим опытом, стали модернизация общественного транспорта и использование концессионных соглашений для развития социальной сферы.

- В 2020 году Пермь перешла на новую транспортную модель, цель которой формирование новой качественной и безопасной системы регулярных перевозок, - отметил Алексей Дёмкин. - Сейчас в Перми работают 70 автобусных и 9 трамвайных маршрутов. Ежегодно общественный транспорт перевозит 205 миллионов человек. В рамках новой модели было сокращено дублирование автобусами трамвайных маршрутов, в результате чего доля пассажиров трамваев в общем количестве выросла с 10 до 14 процентов.

Модернизация трамвайной сети

Алексей Дёмкин объяснил коллегам, что городские власти решили в большей степени развивать именно трамвайную сеть, так как трамваи имеют наибольшую пропускную способность и более экологичны, чем автобусы.

- Пермь вошла в список 10 городских агломераций, в которых при поддержке федерального бюджета запущены процессы обновления электротранспорта, - подчеркнул глава Перми. - В рамках нового проекта Правительства РФ и Корпорации ВЭБ.РФ по модернизации сетей городского наземного электрического транспорта заключено концессионное соглашение о модернизации трамвайной сети. Оно предусматривает реконструкцию 35 километров трамвайных путей и 7 тяговых подстанций, реконструкцию трамвайного депо «Балатово» и поставку 44 трамвайных вагонов.

Как сказал Алексей Дёмкин, реализация проекта запланирована на 2023 - 2025 годы, а срок концессии составляет 20 лет.

Пермским трамвайным проектом особо заинтересовались наши соседи из Екатеринбурга.

- Мы строим две новые трамвайные ветки, - рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. - Будем учитывать ваш опыт по работе с концессионерами.

Школы по концессии

Заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев рассказал об опыте строительства в рамках государственно-частного партнерства объектов социальной сферы.

- Первыми объектами, построенными по концессии, стали два детских сада: на улице Голева и на улице Дениса Давыдова, - отметил Виктор Агеев. - А на днях введена в эксплуатацию техно-школа им. В. Савиных в микрорайоне Новые Ляды, это одна из первых школ в России и первая в регионе, возведенная в рамках государственно-частного партнерства. Еще две школы, построенные по концессии, вскоре появятся на улицах Холмогорской и Кронштадтской. А в перспективе - на улицах Ветлужской, Милиционера Власова и Академика Веденеева.

Правление СРГ постановило отметить целесообразность и эффективность практики строительства образовательных объектов на основе концессионных соглашений и обратиться в Министерство просвещения страны с предложением больше вовлекать муниципалитеты в эту практику.

Гости оценили подготовку к юбилею

Также в ходе заседания участники обсудили вопросы модернизации городской коммунальной инфраструктуры, транспортно-логистического каркаса городов, проекта «Экономика замкнутого цикла».

Член правления фонда «Живая память» Сергей Хмелев рассказал об инициативе по созданию в городах аллей в честь Героев России.

После деловой программы гости побывали на объектах, обновленных или построенных к 300-летию города: строящейся сцене Пермского театра юного зрителя, в новом корпусе гимназии №17, на эспланаде, во Дворце молодежи.

- Правление Союза российских городов высоко оценило подготовку Перми к 300-летию, - рассказал Алексей Дёмкин. - Ну, а мы не упустили возможность «прорекламировать» Пермь, в том числе и как место, привлекательное для туризма. Некоторые из глав городов были у нас впервые, кто-то приезжал достаточно давно, но все они смогли оценить те масштабные изменения, которые произошли в городе. Пригласил коллег приехать в Пермь еще раз, теперь уже летом, на юбилей нашего города.

- Я в восхищении и от пермяков, и от тех объектов, которые мне удалось посетить. Город очень красивый, доброжелательные, открытые люди, всегда готовые прийти на помощь, - поделилась своими впечатлениями глава администрации Рязани Елена Сорокина. - Впечатляет работа городской команды, так много успели сделать к 300-летию Перми. Видно, что в каждый уголок города вложены силы и душа.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Борис Майоров, пиар-консультант:

- Благодаря действиям губернатора Дмитрия Махонина Пермь возвращается, как площадка для крупных федеральных событий; как город, который может на хорошем техническом уровне провести крупное мероприятие, встретить гостей с комфортом и радушием. Этот процесс поддерживает мэрия Перми, которая вышла на новый уровень обмена опытом и сотрудничества с крупными городами.

Сейчас федеральный центр ждет от миллионников активных действий по благоустройству городов, развитию транспорта, образования, спортивной инфраструктуры. Это сложные проекты и опыт их выполнения на высоком уровне интересует всех. Тут глава Перми Алексей Дёмкин, работая в связке с губернатором, показывает успехи муниципалитета и приглашает в Пермь федеральных экспертов. Сотрудничество с городами-соседями открывает новые горизонты в развитии пермского туризма. Это важно и в юбилейный год, и в более поздние периоды. Чем больше людей будут приезжать к нам, тем более популярной будет становиться Пермь на федеральном уровне.

НАША СПРАВКА

Союз российских городов был создан 13 марта 1991 года в целях содействия становлению и развитию местного самоуправления в Российской Федерации. Это старейшее и крупнейшее объединение муниципалитетов России, аналогичные общественные объединения городов существуют и в других странах. На сегодняшний день в составе Союза 86 муниципальных образований, 69 из них являются центрами субъектов Российской Федерации.