Бегом на Ветлан - в Пермском крае туристам впервые предлагают устроить забег на заповедные скалы

Фото: Заповедник "Вишерский"

Популярный туристский маршрут по уникальным природным памятникам - берегам Вишеры и вершинам Полюд и Ветлан - ежегодно привлекает тысячи путешественников. А 11 марта он впервые станет трассой горного забега. Это спортивное мероприятие стало совместным проектом заповедника «Вишерский» и АНО «Парма Трейл».

- Участникам трейла предстоит стартовать от берега Вишеры и подняться на камень Ветлан - огромную скальную систему, которая тянется вдоль берега Вишеры более чем на 1750 метров, постепенно набрать высоту и, достигнув отметки 263 метров над уровнем моря, увидеть невероятно красивые пейзажи долины Вишеры и Полюдов камень, расположенный на противоположном берегу, - рассказали организаторы акции.

Можно ограничиться подъемом только на одну вершину, а можно пойти дальше: пересечь Вишеру по ледовой переправе и подняться на Полюдов Камень, забравшись на высоту 527 метров над уровнем моря.

Принять участие в забеге можно на одной из трех дистанций: 25 километров, 10 километров и 10 километров северной ходьбой.

Старт забега состоится на территория туристского центра заповедника «Вишерский» по адресу: г. Красновишерск, ул. Речная, 6.

Требуется предварительная регистрация.

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