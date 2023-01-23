Пермский ученый рассказал, когда и как пермяки смогут увидеть зеленую комету

Комета C/2022 E3, сфотографированная в телескоп. Фото: Московский планетарий/Jose Francisco Hernandez

К Земле приближается зеленая комета, официальное название которой C / 2022 E3 (ZTF). Впервые ученые засекли ее весной прошлого года в мощный телескоп. А через неделю ее можно будет увидеть и невооруженным глазом. О том, как наблюдать за кометой в Перми, «Комсомолке» рассказал лектор Пермского планетария Виталий Францев.

- Комету можно увидеть уже сейчас, если у вас есть мощный бинокль. Но для этого нужна ясная погода. И лучше наблюдать где-то подальше от города, чтобы не мешали огни, - объяснил ученый. - Смотреть нужно в девять часов вечера по пермскому времени в северной части неба, там, где находится созвездие Дракона.

Чтобы найти комету, нужно ориентироваться на ручку ковша Большой Медведицы. Хвостатая пришелица будет находиться чуть левее первой звезды. Направление можно определить так: вытянуть руку в сторону этой звезды, и комета окажется от нее на расстоянии полутора-двух кулаков.

- Сейчас комета пока очень тусклая, - говорит Виталий Францев. - Максимально она будет видна 31 января и 1 февраля, когда достигнет 5-й звездной величины - это практически предел того, что можно увидеть невооруженным глазом. Так что в любом случае лучше воспользоваться биноклем. Смотреть также нужно в девять вечера.

Также найти комету можно будет 5 февраля, когда она окажется рядом с яркой звездой Капеллой из созвездия Возничий. У Капеллы - нулевая звездная величина, она является третьей по яркости звездой в Северном полушарии. Ориентируясь на нее, можно поискать комету, которая будет проходить чуть выше звезды.

А потом 11 февраля зеленая комета пролетит рядом с Марсом, который также булет светиться как звезда нулевой величины. Соседство с яркими объектами облегчит поиск кометы на небосклоне.

Зеленая комета приблизится к Земле на расстояние 42 миллиона километров. В последний раз она пролетала так близко 50 тысяч лет назад. Опасно ли это для нас?

- Это расстояние всего в четыре раза меньше, чем от Земли до Солнца, -объяснил Виталий Францев. - Поэтому никакого воздействия на нашу планету эта комета оказать не может.