Пермячка просит чиновников разобраться с большой рыжей крысой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я до ужаса боюсь даже мышей, а тут испугалась просто до смерти! – рассказывает жительница Перми Наталья. – Этот день я запомню на всю жизнь. Днем 16 января я пошла в «Пятерочку», что на проспекте Декабристов – купить молока. Зашла в торговый зал и обмерла: от отдела выпечки выскочила большущая рыжая краса, посмотрела на меня и юркнула под витрину с колбасами. Когда я пришла в себя, то бросилась к продавцу на кассе. Та сделала удивленное лицо, мол, никаких грызунов у них нет!

Пермячка решила, что нужно обязательно сообщить руководителю заведения, что у них завелись грызуны, и попросила вызвать администратора.

- Та мне сказала, что они знают про крысу, - рассказала она. – Администратор меня заверила, что они уже ждут специалистов санэпидстанции. Дома я на всякий случай направила в электронном виде сообщение на сайт торговой сети и в краевое управление Роспотребнадзора и описала этот случай. В моем воображении рисовалось: сразу после получения сигнала, срочно снаряжается бригада дезинфекторов, к месту обнаружения крысы мчится спецавтомобиль. Но я ошиблась.

Спустя пять дней в тот же магазин пошла мама Натальи. Она тоже панически боится хвостатых грызунов. Пожилая женщина быстро вернулась домой и с дрожью в голосе рассказала дочери, что тоже видела в торговом зале большую рыжую крысу. Причем, в том же самом месте – у отдела выпечки.

- Было это 21 января, то есть, как я понимаю, пять дней никто не предпринимал никаких мер, - говорит Наталья. – Тогда я снова написала жалобу в Роспотребнадзор. Из этого ведомства мне до сих пор не ответили. И я решила направить сообщение в телеграмм-канал губернатора Дмитрия Махонина. Оттуда сообщили, что мою жалобу переправили в тот же Роспотребнадзор. Теперь я жду и думаю: в какие инстанции надо обращаться, чтобы решить вроде бы не глобальную, но такую неприятную проблему?