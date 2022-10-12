В Перми банда подростков издевается над первоклассниками

Фото: архив "КП"

- Мой сын спать нормально не может, просыпается посреди ночи весь в слезах, говорит, что ему снится, как его бьют, - рассказывает мама первоклассника из Перми.

В редакцию «Комсомольской правды» обратилась жительница Липовой горы Мария Соколова и рассказала, что на протяжении месяца ее сына-первоклассника систематически избивают подростки. Сперва женщина думала, что издевательства происходят в школе, но после выяснилось, что мальчика караулят на улице и бьют.

- Об издевательствах над Арсением я узнала от его друга Станислава, которого также избивают, - рассказывает Мария. - Сеня ведь у меня терпит до последнего - никогда ничего не расскажет. А тут я их обоих из школы забрала, ну и Стас мне обо всем рассказал. Бьет их компания подростков из пяти человек прямо во дворе дома, когда ребята выходят после школы погулять. Раскручивают и швыряют, как мусорные мешки в траву, недавно Арсения заставили снять трусы со штанами, снимали все это на камеру и смеялись, а буквально на днях начали угрожать им ножом. Я уже боюсь сына на улицу отпускать. Теперь у него психологическая травма, он даже спит теперь только со мной.

О произошедшем Мария написала в социальных сетях. Как сообщили корреспонденту "КП-Пермь" в ГУ МВД по Пермскому краю, по опубликованной Марией информацией проводится проверка.

Мама Станислава Наталья рассказала, что над ее сыном эти подростки издеваются уже на протяжении двух лет. Женщина обращалась к участковому, но тот сказал, что ей нужно обращаться в ПДН.

- Но мне некогда бегать по инстанциям, у меня и так трое детей, - говорит Наталья. - Я тысячу раз говорила с этими негодяями, они обещают, что больше не будут приставать, но все продолжается.

Комментарий специалиста

Психолог Инна Телегина рассказала, откуда в детях столько агрессии и как помочь ребенку, ставшему жертвой издевательств. По словам специалиста, подростковая агрессия чаще всего является следствием общей озлобленности и пониженного самоуважения в результате пережитых жизненных неудач и несправедливостей (бросил отец, плохие отметки в школе, отчислили из спортивной секции и так далее).

«Жестокость для них – своеобразный сплав мести, самоутверждения одновременно, самопроверки: «Меня все считают слабым, а я вот что могу!». Своей агрессией подростки отстаивают и показывают свое «я», свою силу и превосходство над другими, деструктивно борется за власть и лидерство. Основная ответственность за жесткое поведение подрастающего поколения лежит на родителях, они являются носителями (образцами) человеческой культуры. Они являются «информационными фильтрами» для психики детей. Родители воспитывают и закладывают социальные правила и границы дозволенного; передают в процессе общения с ребёнком морально- этические нормы , в том числе сострадание, сочувствие и человеколюбие», - объясняет Телегина.

Как помочь ребенку пережить психологическую травму

По словам Инны Телегиной, ребенку, пережившему что-то страшное, важно чувствовать себя в безопасности.

«В любой ситуации необходимо знать, что главная защита ребёнка — родительская поддержка. Если с мамой и папой можно поговорить на волнующую тему, задать вопросы, выразить свои эмоции, то ребенку легче будет пережить случившиеся. Ребенок может обсуждать эту тему столько раз, сколько ему будет необходимо для того, чтобы избавиться от эмоционального напряжения. Важно чтобы ребенок не оставался один на один со своими переживаниями. Маленькие дети не всегда могут выразить словами свои эмоции и чувства, тогда будет полезно предложить ребенку игры, рисование, чтение сказок. Ребенок школьного возраста способен проговорить о своих страхах, фантазиях и мыслях.

Ребенок должен почувствовать от родителей уверенность, спокойствие и принятие реакций ребенка от произошедшего инцидента. После такого опыта у ребенка приходит понимание того, что близкие могут помочь справиться с эмоциональными трудностями. Останется ли для ребенка это эмоциональной травмой? Все зависит от того насколько он отреагировал на данную ситуацию, насколько он смог после произошедшего получить сочувствие от родных, насколько он смог выразить неприятные мысли и чувства», - советует психолог.

*Имена детей изменены.