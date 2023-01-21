В Пермском крае пропали две школьницы

Дарья Клеменьтева (слева) и Дарья Гудочкина. Фото: поисковой отряд "Регион 59"/ВКонтакте

Волонтеры поискового отряда «Регион 59» объявили в розыск двух школьниц: 11-летнюю Дарью Клементьеву и 13-летнюю Дарью Гудочкину. Днем 21 января девочки ушли из дома в Верещагино и бесследно исчезли.

Приметы Дарьи Клеменьтевой Рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы. Была одета в серо-белую куртку до колена, серо-белую шапку, коричневый шарф, черные штаны и черные сапоги.

Приметы Дарьи Гудочкиной

Рост 140 сантиметров, худощавого телосложения темные волосы до плеч. Была одета в черную куртку с капюшоном, бурого цвета шапку, красные штаны, малиновые ботинки. Также с собой у нее был черный рюкзак с рисунком белого зайца и тканевая сумка с белой надпись.

Всех, кому известно местонахождение школьниц, просят сообщать по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС; 8-912-880-41-60 - волонтеры; 8-958-244-12-84 - инфорг Юлия.

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