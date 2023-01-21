Школьник из Пермского края успешно выступил на шоу «Голос.Дети»

Фото:Максим Хрулёв Официальная группа.

Вечером 20 января на Первом канале состоялся эфир слепых прослушиваний шоу «Голос.Дети». Последнее вакантное место в десятом юбилейном сезоне шоу занял двенадцатилетний Максим Хрулев из Чернушки.

- Я исполнял очень крутую песню «Нас не догонят», - рассказал мальчик.- Выбрал ее, потому что она вызывает очень сильные эмоции, и я хотел покорить зал этой песней.

Песня «Нас не догонят» - из репертуаре группы «Тату», за которую в 2001 году «татушки» получили премию «Овация» в категории «Шлягер года».

К моменту выступления Максима наставники практически набрали свои команды.

- Изначально ко мне повернулись все, а потом - бац! Мне сказали, что осталось одно-единственное место - у Басты, -объяснил Максим. - И я пришел к нему в команду. Это судьба, потому что к нему изначально хотел.

- Эти замечательные люди повернулись для того, чтобы выразить тебе свою радость и восхититься твоим выступлением. Я же, как единственный человек, у которого осталось одно-единственное место в моей команде, повернулся к тебе, для того, чтобы тебя пригласить, соответственно, в свою команду, и, дорогие друзья, у меня также полная команда! – заявил Баста.

О себе Максим расказывает, что он не только любит петь, но еще и увлекается бальными танцами и фокусами. А также собирает кубик Рубика и другие головоломки на скорость.