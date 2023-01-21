Пермский врач рассказала, чем отличается мужской завтрак от женского

Наталья Корягина - главный терапевт Пермского края Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтрак съешь сам, обед отдай другу - ну и так далее. Мы часто повторяем эту мудрость, но зачастую утром ограничиваемся чашкой кофе с бутербродом. Главный терапевт Пермского края, доктор медицинских наук, Наталья Корягина поделилась секретами правильного завтрака.

Есть ли разница между завтраком для мужчины и женщины? Есть, но она незначительна, считает врач. Мужской завтрак просто должен содержать больше белка, чем женский. А главное, правильный завтрак - не важно, для мужчины или для женщины - должен включать до 30 процентов суточной калорийности рациона. И, чтобы соблюсти сбалансированность питания, правильный завтрак должен содержать не менее двух блюд, не считая кофе или чая.

Какие еще рекомендации дает Наталья Корягина?

- Продукты для завтрака должны быть богаты важными пищевыми веществами (белком, сложными углеводами), которые должны сбалансировано сочетаться.

- Примером «хорошего» завтрака может служить каша, так как крупы содержат «длинные» углеводы и витамины, оказывают положительное влияние на пищеварительную систему.

- Вторым утренним блюдом лучше всего делать продукты с высоким содержанием белка: творог, яйца. Кстати, даже котлета, оставшаяся с вечера, может быть полезна на завтрак.

- Не рекомендуется употреблять на завтрак бутерброды с колбасой, сыром или маслом в сочетании со сладким чаем или кофе. Быстрые углеводы, содержащиеся в хлебе и сахаре - достаточно жирная гастрономия, они дадут лишь кратковременное насыщение, но не снабдят вас достаточной энергией. Однако, если вы совсем не можете отказаться от такого завтрака, то правильнее будет сократить количество сахара, которое вы кладете в чай или кофе, а для приготовления бутерброда использовать цельнозерновой хлеб и отварное мясо.

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