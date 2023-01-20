В Пермском крае в 1,5 раза подорожали школьные тетради и маргарин

Фото: Андрей МАТЛИН

Сотрудники Пермьстата в течение года регулярно ходили в магазины в Перми, Березниках, Кудымкаре и Чайковском и записывали цены. Также они отслеживали, сколько стоили те или иные услуги в этих городах.

И вот они подвели итоги, оценив, на сколько подорожали в Прикамье те или иные продукты, товары и услуги за прошлый год.

- За 2022 год потребительские цены в Пермском крае выросли на 12,4 процента, при том, что в среднем по стране - на 11,9 процента, - отметил руководитель Пермьстата Владимир Белянин.

По Приволжскому округу по приросту индекса цен мы занимаем 9 место. И – уверенно лидируем в округе по удорожанию продовольствия.

- Продукты питания в нашем регионе дорожали интенсивнее, чем в среднем по России, - констатировал Владимир Белянин. - Прирост цен составил 11,6 процента. В целом по стране - 10,3 процента, по ПФО - 10,4 процента. Существенно увеличились цены и тарифы на услуги – на 13,7 процента.

Кофе в Пермском крае не вырастишь

Едим мы каждый день, поэтому изменение цен на продукты питания коснулось буквально всех.

В прошлом году рынок подкорректировал в сторону уменьшения неоправданно взвинченные цены на овощи.

Так, капуста стала почти наполовину дешевле, более, чем на треть подешевели картофель и свекла. Гречневая крупа стала стоить в среднем на 9 процентов меньше, яйца куриные – на 8 процентов.

А вот по другим продуктам питания наблюдался значительный рост. На целых 19 процентов подорожали хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия. Возможно, здесь сказался неожиданный взлет цен на маргарин – сразу на 47 процентов.

На 18 процентов больше стал стоить сыр, 17 процентов прибавил к цене сахар.

Дорожало почти все продовольствие: по данным Пермьстата, на 10-15 процентов стали дороже колбасные и макаронные изделия, рыбопродукты, молоко и молочная продукция.

Натуральный кофе вырос в цене на 44 процента.

- Почему по кофе такой большой ценовой рост? – поинтересовались журналисты на брифинге.

- Наверное, потому что он в Пермском крае плохо растет, - пошутил Владимир Белянин, объяснив, что задача статистики – зафиксировать, а не проанализировать рост цен.

Школьные тетрадки взлетели в цене

Непродовольственные товары подорожали за год в Прикамье в среднем на 12,4 процента.

В Пермьстате перечислили, на что цены взлетели сильнее всего.

В лидерах - школьные тетради. Они стали дороже в полтора раза.

- На 47 процентов подорожали золотые изделия, а также шампуни, - отметили статистики. – На треть стали дороже корма для животных, парфюмерно-косметические товары. Больше, чем на 20 процентов поднялись цены на холодильники, стиральные машины, газовые плиты, на туалетную бумагу, на моющие и чистящие средства.

Что-то все же дешевело. Например, в среднем на 15 процентов снизились цены на флеш-накопители, на 9 процентов – на миксеры, на 3 процента – на телевизоры.

Строиться стало дороже

В прошедшем году заметно подешевели пиломатериалы и металлочерепица – в среднем на 7-16 процентов. Судя по всему, рынок скомпенсировал цены, которые резко скакнули в 2021 году.

Но в целом по группе строительных материалов рост цен составил 10 процентов.

- На 40 процентов выросли цены на лакокрасочную продукцию, на 20 процентов стали дороже продавать ламинат, керамическую плитку, цемент, кирпич, стекло, - отметили в Пермьстате.

Газ скоро вытеснит бензин?

Цены на газовых автозаправках в прошлом году резко поползли вниз - снизились на целых 37,5 процента и стали стоить как в 2018 году.

- Также в прошедшем году примерно на 2 процента уменьшились цены на бензин АИ-92 и АИ-95, - отметили в Пермьстате. – А вот дизельное топливо, наоборот, подорожало на 9,2 процента.

Больше всего дорожали услуги

Как отмечают статистики, заметнее всего в прошлом году в Прикамье дорожали услуги.

Так, на треть дороже стали санаторно-оздоровительные услуги. Поездки на отдых в Египет и Арабские Эмираты подорожали более чем в 2 раза, слетать в Турцию стало дороже в 1,5 раза.

На городском транспорте тариф вырос на 31 процент, на железнодорожном транспорте – на 18 процентов.

Зато подешевели услуги учреждений культуры, например, билеты в кинотеатры стали дешевле на 22 процента.

В прошлом году весьма заметно выросли расходы на ЖКХ, – тарифы поднялись в среднем на 10,7 процента. В предыдущие два года удорожание укладывалось в 3 процента.