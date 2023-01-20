В Пермском крае в 1,5 раза подорожали школьные тетради и маргарин

Фото: Андрей МАТЛИН
Сотрудники Пермьстата в течение года регулярно ходили в магазины в Перми, Березниках, Кудымкаре и Чайковском и записывали цены. Также они отслеживали, сколько стоили те или иные услуги в этих городах.
И вот они подвели итоги, оценив, на сколько подорожали в Прикамье те или иные продукты, товары и услуги за прошлый год.
- За 2022 год потребительские цены в Пермском крае выросли на 12,4 процента, при том, что в среднем по стране - на 11,9 процента, - отметил руководитель Пермьстата Владимир Белянин.
По Приволжскому округу по приросту индекса цен мы занимаем 9 место. И – уверенно лидируем в округе по удорожанию продовольствия.
- Продукты питания в нашем регионе дорожали интенсивнее, чем в среднем по России, - констатировал Владимир Белянин. - Прирост цен составил 11,6 процента. В целом по стране - 10,3 процента, по ПФО - 10,4 процента. Существенно увеличились цены и тарифы на услуги – на 13,7 процента.
Кофе в Пермском крае не вырастишь
Едим мы каждый день, поэтому изменение цен на продукты питания коснулось буквально всех.
В прошлом году рынок подкорректировал в сторону уменьшения неоправданно взвинченные цены на овощи.
Так, капуста стала почти наполовину дешевле, более, чем на треть подешевели картофель и свекла. Гречневая крупа стала стоить в среднем на 9 процентов меньше, яйца куриные – на 8 процентов.
А вот по другим продуктам питания наблюдался значительный рост. На целых 19 процентов подорожали хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия. Возможно, здесь сказался неожиданный взлет цен на маргарин – сразу на 47 процентов.
На 18 процентов больше стал стоить сыр, 17 процентов прибавил к цене сахар.
Дорожало почти все продовольствие: по данным Пермьстата, на 10-15 процентов стали дороже колбасные и макаронные изделия, рыбопродукты, молоко и молочная продукция.
Натуральный кофе вырос в цене на 44 процента.
- Почему по кофе такой большой ценовой рост? – поинтересовались журналисты на брифинге.
- Наверное, потому что он в Пермском крае плохо растет, - пошутил Владимир Белянин, объяснив, что задача статистики – зафиксировать, а не проанализировать рост цен.
Школьные тетрадки взлетели в цене
Непродовольственные товары подорожали за год в Прикамье в среднем на 12,4 процента.
В Пермьстате перечислили, на что цены взлетели сильнее всего.
В лидерах - школьные тетради. Они стали дороже в полтора раза.
- На 47 процентов подорожали золотые изделия, а также шампуни, - отметили статистики. – На треть стали дороже корма для животных, парфюмерно-косметические товары. Больше, чем на 20 процентов поднялись цены на холодильники, стиральные машины, газовые плиты, на туалетную бумагу, на моющие и чистящие средства.
Что-то все же дешевело. Например, в среднем на 15 процентов снизились цены на флеш-накопители, на 9 процентов – на миксеры, на 3 процента – на телевизоры.
Строиться стало дороже
В прошедшем году заметно подешевели пиломатериалы и металлочерепица – в среднем на 7-16 процентов. Судя по всему, рынок скомпенсировал цены, которые резко скакнули в 2021 году.
Но в целом по группе строительных материалов рост цен составил 10 процентов.
- На 40 процентов выросли цены на лакокрасочную продукцию, на 20 процентов стали дороже продавать ламинат, керамическую плитку, цемент, кирпич, стекло, - отметили в Пермьстате.
Газ скоро вытеснит бензин?
Цены на газовых автозаправках в прошлом году резко поползли вниз - снизились на целых 37,5 процента и стали стоить как в 2018 году.
- Также в прошедшем году примерно на 2 процента уменьшились цены на бензин АИ-92 и АИ-95, - отметили в Пермьстате. – А вот дизельное топливо, наоборот, подорожало на 9,2 процента.
Больше всего дорожали услуги
Как отмечают статистики, заметнее всего в прошлом году в Прикамье дорожали услуги.
Так, на треть дороже стали санаторно-оздоровительные услуги. Поездки на отдых в Египет и Арабские Эмираты подорожали более чем в 2 раза, слетать в Турцию стало дороже в 1,5 раза.
На городском транспорте тариф вырос на 31 процент, на железнодорожном транспорте – на 18 процентов.
Зато подешевели услуги учреждений культуры, например, билеты в кинотеатры стали дешевле на 22 процента.
В прошлом году весьма заметно выросли расходы на ЖКХ, – тарифы поднялись в среднем на 10,7 процента. В предыдущие два года удорожание укладывалось в 3 процента.