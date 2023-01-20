Министр строительства Пермского края прокомментировал свою отставку

Сегодня, 20 января, у министра последний рабочий день Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Андрей Валерьевич, новости сегодня не радуют, что случилось?

- Почему не радуют?! Я счастливый, довольный человек и имею возможность отдохнуть, хотя бы недельку, а то и две!

Сегодня, 20 января, пермские СМИ сообщили об отставке министра строительства Пермского края Андрея Колмогорова. В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» глава минстроя сообщил, что перед ним открылись новые перспективы, а именно - переезд в Москву на новую должность. К слову, на новую работу в столице устраивается и его супруга Диана Колмогорова.

- За три года работы я показал самую большую динамику развития. Исполнение адресной инвестиционной программы — 96% (почти 14 миллиардов рублей). Такого в истории Прикамья никогда не было. По вводу жилья, как и по «аварийкам», тоже добился рекордных показателей - 1,985 миллиона квадратных метров и 130 тысяч квадратных метров соответственно, - рассказал Андрей Колмогоров.

Что произошло в строительной отрасли Пермского края за прошлый 2022 год

- по предварительным данным, в 2022 году в Пермском крае введено в эксплуатацию 1,985 млн кв. метров;

- продолжается расселение жителей «авариек» в благоустроенное жилье. Для этого начали строить дома. Уже сданы дома в Краснокамске, Губахе, в ближайшее время получать ключи от новых квартир будут в Барде и Кудымкаре. Всего строительство новых домов запланированы в 20 муниципалитетах;

- сданы 3 долгостроя, регфонд защиты прав дольщиков начал достройку еще 9 домов;

- построено 9 школ, а в активной стройке еще 18;

- началось строительство краевой инфекционной больницы (к слову, административный корпус готов практически на 85%);

- в активную фазу после археологических раскопок вступило возведение нового здания для Пермской художественной галереи;

- не останавливаются крупные инфраструктурные стройки зоопарка, стадиона Энергия, краевой музыкальной школы;

- к завершению в этом году движутся строительство колледжа Славянова и нового корпуса авиационного техникума с общежитием.

Сегодня у Андрея Колмогорова последний рабочий день. Он возглавлял краевой минстрой с 2019 года. Исполнять обязанности главы министерства будет Артем Габдрахманов.

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