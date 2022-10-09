Маленькому Косте из Перми нужна большая помощь

Фото Кости Дмитриева: страница ВК Большая помощь маленькому человечку.

- Спасибо, что верите в нас с Костей, спасибо, что даете моему ребенку шанс на счастливое и беззаботное детство, - благодарит каждого, кто ей помогает, пермячка Екатерина Васильева.

Три года назад Екатерина стала мамой двух сыновей. Многоплодная беременность протекала без осложнений, роды проходили в Пермском краевом перинатальном центре.

Но из-за неправильной тактики ведения родов первый ребенок получил гипоксически-ишемические поражения головного мозга, хотя второй малыш благополучно родился через 48 минут.

- Каждые три часа, я, разрываясь от горя, оставляла младшего Максима одного, убегая в реанимацию к Косте, и сердце рвалось на части, - вспоминает мама.

После выписки из больницы женщина делала и продолжает делать все возможное, чтобы уменьшить последствия родовой травмы. Она возит сына Костю на реабилитацию, с ним постоянно занимаются специалисты.

Сейчас мальчикам исполнилось уже по три года, но Костя продолжает сильно отставать от брата Максима в развитии.

- Но я не хочу и не имею права сдаваться, - говорит пермячка. - Я верю в него, и, что мой Большой маленький герой сможет многое, и Вера моя непоколебима.

Сейчас основные диагнозы Кости - это структурная фокальная эпилепсия, спастический тетрапарез, вторичная микроцефалия, вторичная частичная атрофия зрительного нерва.

Чтобы продолжать развиваться, мальчику необходима комплексная, системная и непрерывная реабилитация, а это массажи, АФК (адаптивная физическая культура), бассейн, логопед, занятия по иппотерапии и в школе раннего развития.

Все это стоит немалых денег, однако финансирования от государства до конца года не предвидится, поэтому семья мальчика обращается ко всем неравнодушным людям, которые могут перевести посильную сумму, чтобы собрать необходимые средства.

На очередную поездку на реабилитацию сейчас нужно собрать 74200 рублей, и семья мальчика будет благодарна за любую помощь.

Реквизиты для помощи: 4276 4900 3698 1209

получатель: Дмитриева Екатерина Васильевна (мама)

тел. 89028347171.