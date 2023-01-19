В Пермском крае окончены поиски папы с годовалым сыном

Мужчина и его сын нашлись в Краснодарском крае. Фото: ПО «Регион59»/ВКонтакте.

В последний раз 44-летнего Максима и его маленького сына Илюшу видели 8 января. В 19 часов они выехали из гостей – были в деревне Хухрята Краснокамского района (на улице Заречной), но домой так и не вернулись.

Спустя 4 дня, 12 января, ориентировки мужчины с ребенком разместили волонтеры поискового отряда «Регион59». Кроме их примет и авто, они просили помочь с распространением информации по регионам Южного федерального округа: Волгоград, Краснодарский край, Калмыкия. Мужчина, по версии родных, мог уехать именно туда.

Спустя долгих 11 дней, по счастливому стечению обстоятельств – в Крещение, - волонтеры поискового отряда «Регион59» сообщили, что поиски Максима и Ильи завершены: мужчина и его сынишка нашлись живыми и здоровыми в Краснодарском крае.

- Участковый сходил к ним, все проверил. Ребенок в отличном состоянии, глазки счастливые. Мальчику ничего не угрожает: его любят, холят и нежат, - сообщил «Комсомолке» источник, знакомый с ситуацией.

Как и почему мужчина с ребенком оказались в Краснодарском крае, мы не можем сообщить по этическим соображением. Главное, что с отцом и ребенком все в порядке.

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