В пермских автобусах появятся мобильные кондукторы

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«В Перми возвращают кондукторов», - такие сообщения начали появляться в соцсетях после информации о планах городских властей ввести в общественном транспорте специальных агентов, которые будут собирать плату за проезд. Так ли это? Об этом в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) рассказал начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин

- От кондукторов мы отказались и возвращать их не планируем, - объяснил ситуацию Анатолий Путин. - Но так или иначе безбилетники есть – это естественный процесс при отсутствии кондукторов. И чтобы сократить их количество, мы решили попробовать компромиссное решение: чтобы в часы пик на наиболее загруженных участках маршрутов курсировали люди, которые бы «обилечивали» пассажиров, не оплативших проезд.

Мобильные кондукторы не будут весь рабочий день ездить в одном и том же автобусе. Их будут направлять в определенное время на те маршруты, где пассажиры массово не платят за проезд.

- Например, они будут работать не на начальных остановках, когда люди только сели в автобус, а на определенных участках маршрута. Также это будет актуально в вечерние часы, когда пассажиры начинают платить не так тщательно, как днем, - пояснил первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин.

То есть «зайцы» смогут приобрести билет у мобильных кондукторов. При этом, в отличи е от контролеров, штрафовать безбилетников эти сотрудники не будут. Не должны они будут и принуждать пассажиров оплачивать проезд именно у них. Хотя такой соблазн у мобильных кондукторов явно будет. Ведь фиксированная зарплата им не положена. Их работа будет строиться на агентской модели – оплата будет зависеть от количества проданных ими билетов и перечисленных в бюджет денег. Если они ничего не заработали, значит, им ничего не заплатили.

- Подобная практика уже есть в других городах, например, в Санкт-Петербурге на частном трамвае «Чижик», - рассказал Анатолий Путин. - Но там такие мобильные кондукторы находятся в штате перевозчиков. У нас же они будут работать по договору с Гортрансом. При этом бюджет ничем не рискует. В начале второго квартала мы протестируем эту модель. Если она будет успешной, будем принимать решение о масштабном запуске.

По словам начальника департамента транспорта, сейчас количество безбилетников составляет около 18 процентов. Летом этот показатель превышал 20 процентов. И из-за неоплаты проезда бюджет недополучил порядка 500 миллионов рублей. При этом экономия в связи с отменой кондукторов составила примерно 550 миллионов.

Бороться с «зайцами» городские власти пытаются с помощью штрафов. Напомним, этим летом размер штрафа за безбилетный проезд вырос до 2,5 тысяч рублей при первом нарушении и до 5 тысяч рублей при повторном. За прошлый год в Перми на безбилетников было составлено 15,6 тысячи протоколов более чем на 26 миллионов рублей. Но пока выплачено штрафов на три миллиона рублей – это всего 12 процентов.