К крещенским купелям в Перми пришли тысячи горожан

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Хрустящий лёд, пропуская солнечные лучи, блаженно проплывает в проруби.
В Перми по традиции в крещенскую ночь пермяки потянулись к купелям. Желающих погрузиться в ледяную прорубь даже днем 19 января было хоть отбавляй.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Возле храма в Нижней Курье некуда было поставить машину. Деревянные помосты, ведущие к полынье, заботливо засыпали сеном, чтобы было не так скользко.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Пришедшие освобождались от одежды в раздевалках и спешили к ледяной воде.
- Хороша водичка! – бодро восклицали они, совершив омовение.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Погодка благоприятствовала обряду – сильных морозов не было, и все вокруг заливало ласковое солнышко.
Давайте посмотрим, как это было.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО