К крещенским купелям в Перми пришли тысячи горожан

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Хрустящий лёд, пропуская солнечные лучи, блаженно проплывает в проруби.

В Перми по традиции в крещенскую ночь пермяки потянулись к купелям. Желающих погрузиться в ледяную прорубь даже днем 19 января было хоть отбавляй.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Возле храма в Нижней Курье некуда было поставить машину. Деревянные помосты, ведущие к полынье, заботливо засыпали сеном, чтобы было не так скользко.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пришедшие освобождались от одежды в раздевалках и спешили к ледяной воде.

- Хороша водичка! – бодро восклицали они, совершив омовение.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погодка благоприятствовала обряду – сильных морозов не было, и все вокруг заливало ласковое солнышко.

Давайте посмотрим, как это было.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО