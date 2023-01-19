Фото: МЧС по Пермскому краю.

СВОДКА ПОЖАРОВ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 18 ЯНВАРЯ 2023

По сообщению МЧС по Пермскому краю, на территории региона 18 января 2023 года зафиксировали 9 пожаров: 4 пожара – в Перми; по 1 пожару - на территориях Краснокамского, Горнозаводского, Лысьвенского, Соликамского и Октябрьского округов.

В четырех случаях основной причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем. На пожарах погибших нет, есть пострадавший.

В Перми 18 января 2023 года очагами загорания стали – многоквартирный жилой дом и металлические строения в Мотовилихинском районе, частный жилой дом и транспортное средство в Орджоникидзевском районе; баня - в Краснокамском округе; транспортное средство -в Горнозаводском округе; садовый дом - в Лысьвенском округе; металлические строения - в Соликамском округе, дощаные сараи - в Октябрьском округе.

ПОЖАР В ОКТЯБРЬСКОМ ОКРУГЕ 18 ЯНВАРЯ 2023

Сообщение о пожаре в деревянных постройках на ул. Губкина поселка Октябрьский поступило в 18:47.

К месту очага загорания прибыли аварийно-спасательные формирования МЧС по Пермскому краю в составе 11 человек и 4 единиц техники.

По прибытии было установлено, по прибытии было установлено, что горят 12 деревянных построек. Локализацию очага загорания пожарные провели в 18:52, ликвидировали пожар - в 18:56.

«Благодаря профессиональным и слаженным действиям подразделений пожарной охраны от огня был спасен двухэтажный жилой дом и девять хозяйственных строений. Погибших и пострадавших нет. Приблизительная площадь пожара составила 54 квадратных метра», - сообщили в краевом МЧС.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

В целях стабилизации обстановки с пожарами 18 января 2023 года на территории Пермского края 244 профилактические группы в количестве 587 человек осуществили 3276 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 5327 человек, распространили 4264 памятки.

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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