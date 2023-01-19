«Девочки модельной внешности не нужны». В Перми ищут актеров для съемок в детективной драме

Главную роль в фильме, как ожидается, исполнит Виктория Толстоганова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В августе-сентябре в Перми пройдут съемки детективной драмы «Вы меня видели?». Сюжет фильма рассказывает о том, как из благополучной семьи пропадает 14-летняя Лена. Спустя полтора года мать, которая не может смириться с потерей, устраивает для всех членов семьи дальнюю поездку, все еще надеясь отыскать пропавшую девочку. А в результате от обиды на родителей сбегает и старшая дочь…

Той самой глубинкой, где будут искать пропавшую, и станут окрестности Перми. Режиссер фильма - Екатерина Волкова, а главную роль, как ожидается, может исполнить Виктория Толстоганова.

На другие роли Пермская кинокомиссия объявила поиск актеров.

На роль Насти нужна невысокая девочка, 14-15 лет, блондинка или шатенка, но не жгучая брюнетка.

- Требуется интересное лицо, природное обаяние. Не нужны девочки модельной внешности, - рассказали о требованиях к юной актрисе в Пермской кинокомиссии. - Настя занимается туризмом. Активная, спортивная, но не пацанка. Больше экстраверт, наделена природным любопытством, которое толкает ее перебарывать подростковое стеснение.

На роль Лены ищут невысокую девочку 13-14 лет с ясной, широкой детской улыбкой.

На роль участкового требуется мужчина 35 - 40 лет среднего телосложения, который должен воплотить равнодушие и профессиональный цинизм.

Помимо этого нужна энергичная, юркая женщина 65-70 лет, мужчины 45-60 и 25-30 лет – при этом не лощеные жители большого города, но и не гопники.

Если вы считаете, что подходите на какую-то из ролей – присылайте видеовизитку с рассказом о себе (имя, возраст, увлечения) в Пермскую кинокомиссию, в telegram Orlik13.

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