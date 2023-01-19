В Перми тяжелый вертолет Ми-26Т буксировал по воздуху своего винтокрылого собрата

Фото: Александр Чазов.

- Самый большой в мире тащит самого большого в мире! - так подписал свой пост в соцсети пермский фотограф Александр Чазов.

Мастерство пилотов трудно переоценить. Фото: Александр Чазов.

Ему посчастливилось сделать уникальные снимки и видео: в Перми над Камой, в районе судозавода тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т поднял на тросе в небо своего собрата – другую такую же винтокрылую машину.

А затем, немного повисев в воздухе, отправился со своим необычным грузом воль реки куда-то дальше.

Полет над Камой. Фото: Александр Чазов.

- Потрясающие фотографии! Такого в Перми еще не видели! – восхитились пермяки.

Но некоторые задались вопросом: «И куда теперь бедолагу, в металлолом?»

Как удалось выяснить «КП», перевозкой вертолета по воздуху занималась авиакомпания «Ютейр» - для своих нужд.

Курс на Тюмень. Фото: Александр Чазов.

- У нас сейчас 25 тяжелых вертолетов работают в Сибири, мы решили пополнить их парк и отремонтировать две новые машины, - объяснили в компании. - У нас есть возможность восстанавить до летной годности фюзеляжи винтокрылых машин на тюменском авиаремонтном заводе «ЮТэйр-Инжиниринг». Но сначала их нужно было транспортировать в Тюмень.

Двигатели, редукторы и другие узлы вертолетов можно перевозить по железной дороге. А вот корпуса - проблематично. Поэтому нашли такой выход: летом фюзеляжи на специальных баржах везли по рекам. Один - из Красноярска в Тюменский порт. А другой – из Ростова-на-Дону в Пермь.

Из нашего города корпус тяжелой винтокрылой машины пришлось перетаскивать по воздуху. Именно этот момент и заснял пермский фотограф.

Пейзаж с вертолетами. Фото: Александр Чазов.

- Ми-26Т - уникальный, самый грузоподъемный вертолет, аналогов которому нет в мире, - объяснили в авиакомпании «Ютейр Вертолетные услуги». – И он вполне справился с этой задачей.

Действительно, при массе в 28 тонн винтокрылый гигант способен перевозить до 20 тонн груза, так что он без особого труда поднял в воздух фюзеляж своего собрата, выполненный из легких сплавов. Но в любом случае экипажу авиакомпании пришлось совершить уникальный перелет, ведь расстояние между Пермью и Тюменью - больше 560 километров по прямой!

- Все прошло благополучно, специалисты авиаремонтного завода уже приступили к капитальному ремонту фюзеляжей обоих вертолетов, - сообщили в авиакомпании.

Справка «КП»

Первый тяжелый транспортный вертолет Ми-26 выпустили в 1977 году, а гражданский вариант Ми-26Т – в 1983-м.

Раньше эти вертолеты комплектовались запорожскими двигателями «Мотор Сич», теперь принято решение оснащать их пермскими авиадвигателями семейства ПД-14.