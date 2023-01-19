Победители Пермского марафона получат по миллиону

В марафоне 2022 победителем стал Николай Волков из Санкт-Петербурга. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермский марафон традиционно пройдет в первые выходные осени – 2 и 3 сентября. Но уже сейчас на сайте RussiaRunning началась регистрация на это масштабное спортивное мероприятие.

Всего в нем смогут принять участие 12 тысяч спортсменов - предлагается именно такое количество слотов. Кстати, только за первый день после начала регистрации были куплены почти 400 слотов.

Старт и финиш марафона состоятся на площади у Театра-Театра, а трасса проляжет по центральным улицам Перми - Ленина, Сибирской, Монастырской, Окулова, Комсомольскому проспекту.

2 сентября пройдет «детский» забег на 1 километр, а в основной день марафона состоятся забеги на дистанции 3, 5, 10, 21 и 42,195 километра , а также эстафета 4х10,55 километра.

В этом году в рамках марафона впервые пройдет Кубок России по полумарафону. Ожидается, что это привлечет на полумарафонскую дистанцию больше знаменитых спортсменов.

Впрочем, главным событием станут именно марафонские забеги. Ведь победители в них получат весомые денежные призы.

- Я принял решение, что в юбилейный для Перми год награда за первое место будет увеличена в 2 раза, - сообщил глава Перми Алексей Дёмкин. - Победители марафонской дистанции среди мужчин и женщин могут получить по миллиону рублей, а не по 500 тысяч, как в прошлые годы. Для этого нужно будет показать определенный результат, чтобы улучшить статистику марафона и, возможно, поставить рекорд трассы.