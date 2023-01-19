Краевые власти объяснили, почему в Перми замерзает Музей-диорама

Музей закрыли еще 12 января Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На прошлой неделе Музей-диораму в Перми пришлось закрыть: температура в музейных залах опускалась до +3 градусов. Сотрудники все новогодние каникулы были вынуждены работать, не снимая верхней одежды. Об этом «Комсомолка» писала в номере от 17 января.

Губернатор Дмитрий Махонин поручил краевым министерствам культуры и ЖКХ разобраться в причинах низких температур в здании Музея-диорамы и обеспечить бесперебойную работу уникального музейного комплекса.

Как объяснили в министерстве ЖКХ, музей отапливается с помощью восьми калориферных установок. Система отопления в здании, построенном в 1970 году, с тех пор не модернизировалась. Специалисты, выезжавшие в музей на проверку, считают, что первым делом необходимо провести очистку и настройку существующего оборудования. Если это не даст результата, будет необходимо построить для музея газовую модульную котельную, а также устроить новую разводку труб теплоснабжения в самом здании.

- Сейчас идет диагностика системы отопления, - рассказали «КП»-Пермь» в министерстве культуры. - Мы ждем ее результатов – что конкретно нужно будет сделать в этом помещении, чтобы достичь приемлемой температуры.