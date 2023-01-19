Новый роман Алексея Иванова «Бронепароходы» выйдет в свет 24 января

Над новым историческим романом автор работал на протяжении двух лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Друзья, поздравьте Иванова, - говорит Юлия Зайцева, продюсер писателя Алексея Иванова. - Он написал крутейший большой исторический роман «Бронепароходы».

Стартовый тираж новой книги известного писателя из Перми - 80 тысяч экземпляров. Роман выйдет 24 января в печатной, электронной и аудиоверсии. Над новым историческим романом автор работал на протяжении двух лет. Получилась мощная историческая книга, объемом сравнимая разве с «Сердцем Пармы» и «Золотом бунта».

О чем книга? Россия начала XX века была мощной страной с развивающимся передовым речным флотом. Речными флотилиями обзавелись тогда в Самаре Нижнем Новгороде, Ижевске и Перми. Он полностью был частным. И вся эта сложная хозяйственная громада оказалась взорвана трагедией 1917 года.

Исторический роман выйдет в свет 24 января. Фото: страница Юлии Зайцевой в соцсетях.

Роман «Бронепароходы» повествует о гражданской войне, сражениях бронепароходов на Каме и Волге, а также о бизнес-битве британского концерна Shell и русской компании братьев Нобель. В мире тогда бушевала инженерная революция, паровые машины соперничали с дизельными двигателями, и в противостояние красных и белых в России вторглась борьба лидеров нефтедобычи.

Писатель так интересно описал все маневры, что читателю может показаться, что автор и сам способен управлять пароходом.

- Войну вели и люди, и технологии, и капиталы, - говорит Юлия Зайцева. - В этой кровавой огненной круговерти речники оказывались то красными, то белыми. Их принуждали стрелять в товарищей по главному делу жизни и принуждали топить пароходы - славу и гордость речного флота. Как сохранить совесть посреди катастрофы? Как уберечь тех, кого ты любишь, кто тебе доверился? Как защитить прогресс, которому безразличны социальные битвы? Там, на палубах речных буксиров, капитаны искали честный путь в будущее, и маленький человек становился сильнее, чем огромный и могучий пароход.

«Поздравляю любимого автора! Обвожу 24 января в кружок и трепетно жду», «Будет, что почитать», «Спасибо за книгу», «Теперь осталось замахнуться на экранизацию, глядишь, и великую Каму увидим на экране», - комментируют пост Юлии Зайцевой почитатели творчества Алексея Иванова.

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