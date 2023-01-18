Ледовая переправа. Фото: МЧС по Пермскому краю.

В Пермском крае с наступлением зимнего периода времени для движения транспорта стали использовать замерзшие водоемы для создания ледовых переправ 2023. Они работают с соблюдением всех мер безопасности, которые к ним предъявляет краевое МЧС.

По информации ведомства, в Прикамье оборудованы все 12 ледовых переправ, запланированных на зимний сезон 2022-2023.

Список ледовых переправ 2023 в Пермском крае, их технические параметры и местонахождение:

- Кунгурский округ на реке Сылве между деревней Мостовая и селом Насадка для автомобилей грузоподъемностью до 3 тонн;

- Кунгурский округ на реке Сылве между селом Троица и поселком Ильича (для автомобилей до 3 тонн);

- Соликамский округ на реке Каме между поселком Тюлькино и деревней Тюлькино (для автомобилей до 35 тонн);

- Соликамский округ на пр. Боровая воложка между поселком Усть-Боровая и Соликамском (для автомобилей до 45 тонн);

- Соликамский округ на реке Каме между поселком Нижний Склад и Соликамском (для автомобилей до 45 тонн);

- в Оханском округе на реке Каме между Оханском и поселком Юго-Камский (для автомобилей до 5 тонн);

- в Гайнском округе на реке Каме между урочищем Лугдын и поселком Кебраты (для автомобилей до 10 тонн);

- в Гайнском округе на реке Каме у леспромхоза «Верхнекамье-Лес» в районе урочища «Пернояг» (для автомобилей до 35 тонн);

- в Гайнском округе на реке Каме между поселками Касимовка и Верхняя Старица (для автомобилей до 20 тонн);

- в Чусовском округе на реке Чусовой между Верхнечусовскими городками и деревней Красная горка (для автомобилей до 10 тонн);

- в Чусовском округе на реке Чусовой между селом Сёла и урочищем «Ванево» (для автомобилей до 7 тонн);

- в Косинском округе на реке Косе между селом Косой и поселком Усть-Косой (для автомобилей до 25 тонн).

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