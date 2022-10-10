Мостовики на все сто: как ООО «МТТ» строят мосты и эстакады

Компания специализируется на строительстве мостов. Фото: Булат Гайнетдинов

Сейчас фронт работ ООО «МТТ» охватывает сразу три объекта - это мост через реку Атя, а также эстакады через ручьи Чернолес и Сатлык.

БЫСТРЫЙ РОСТ

При этом на мосту через реку Атя все работы уже практически завершены, в течение месяца объект будет выполнен на 100% и введен в эксплуатацию. А вот контракты по эстакадам через ручьи Чернолес и Сатлык были заключены относительно недавно, поэтому работы впереди еще много.

- На Чернолесе опоры достигают высоты 30 метров. Сейчас мы привезли туда собственный 100-тонный автомобильный кран Liebherr LRT 1100-2.1, будем применять его для устройства конструкций промежуточных опор, а потом используем для монтажа балок пролетных строений, - рассказывает генеральный директор ООО «МТТ» Михаил Быков.

ООО «МТТ» изначально создавалось как предприятие, специализирующееся на строительстве, ремонте и реконструкции искусственных сооружений. Характерная деталь: все три учредителя компании (это генеральный директор Михаил Быков, заместитель генерального директора Алексей Комягин и технический директор Артем Шестаков) получали образование в Уральском государственном университете путей сообщения «УрГУПС» и окончили строительный факультет. Их специальность - «Мосты и транспортные тоннели».

- Мы мостовики на все 100 процентов! - смеются руководители компании: за свою карьеру они поработали в различных крупных предприятиях и теперь объединили весь свой опыт в одной группе компаний - ООО «МТТ» и ООО «МТТ-512».

Поэтому рост компании оказался стремительным. Если еще несколько лет назад в штате было около 50 человек, то сейчас уже почти 150. Парк техники тоже активно развивается. Буровые установки, длинномеры, автокраны, средства малой механизации, дизельные электростанции, погрузчики... Все это есть в собственности ООО «МТТ», а то, чего нет, компания арендует, рассказывают руководители предприятия.

ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА

Ключевой особенностью на М-5 «Урал» мостовики называют работу на высоте (в прямом и переносном смысле слова!).

- Конечно, это влияет не только на чисто технологические процессы, но и на промышленную безопасность - ей уделяется повышенное внимание, - подчеркивает Артем Шестаков. - Но в любом случае все вопросы решаемы, потому что квалификация наших специалистов такова, что они могут справиться со всеми этими трудностями.

Предприятие уже прочно закрепилось в регионе. Фото: Булат Гайнетдинов

Руководители ООО «МТТ» не скрывают, что группа компаний «Дортрансстрой» интересна как крупный заказчик, который обладает хорошей репутацией. «Дортрансстрой» выполняет огромный объем работ на М-5 «Урал», в том числе и по искусственным сооружениям, на которых и специализируется ООО «МТТ». Кроме того, важную роль играет территория, где сейчас закрепилась группа компаний «Дортрансстрой».

- Что это означает конкретно для нас? Для нас этот минимум перебазировок, потому что на базе в городе Сим мы уже организовали свое производство. Мы полноценно укрепились в этом регионе, у нас тут развитая инфраструктура, например, мы поставили свой бетонный завод и организовали цех по изготовлению арматурных каркасов и изделий, а так же железобетонных мостовых конструкций. С точки зрения логистики, нам здесь комфортно и интересно, - объясняет Алексей Комягин.

В ООО «МТТ» изъявляют готовность принять участие в строительстве обхода город Сим. Этот участок также находится в работе у «Дортрансстроя», проектом предусмотрено строительство протяженной эстакады.

В штате предприятия сейчас трудятся почти 150 человек. Фото: Булат Гайнетдинов

В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Если говорить в общем, то география деятельности ООО «МТТ», конечно, не ограничивается одним регионом, хотя и основные мощности сейчас, и правда, сосредоточены в Челябинской области на М-5 «Урал». При этом компания ведет еще один крупный объект в г. Перми - выполняет по заказу ООО СК «Химспецстрой» работы по устройству свайного основания из буронабивных свай Ø1500 мм опор моста через реку Ива.

- Часть специалистов и строительной техники сейчас там, но основные силы предприятия в текущий момент времени на М-5 «Урал», поскольку, повторюсь, у нас на сегодняшний день открыты три объекта - мост через реку Атя и эстакады через ручьи Чернолес и Сатлык, - говорит Михаил Быков.

По его словам, предприятие не боится работать даже в самых непростых условиях.

- Мы и на Дальнем Востоке, и на Крайнем Севере готовы работать, - отмечают руководители ООО «МТТ». - Например, фактически на Крайнем Севере мы работали на Ванкорском месторождении - помогали строить газотурбинную тепловую электростанцию Полярная, производили работы по устройству фундаментов под газотурбинные установки. И, знаете, логистика там очень сложная, сперва работники едут поездом, далее летят на самолете, а непосредственно на объект доставляются вертолетом. Оборудование перевозили на баржах по Енисею... А температура в зимний период при производстве работ опускалась до минус 50 градусов! Вы представляете, какие это условия?

Принимала участие компания и в работах на Байкало-Амурской магистрали, так, при строительстве двухпутной вставки на перегоне Холодный - Кичера были выполнены свайные основания опор для двух железнодорожных мостов, а на участке Уоян - Таксимо Восточно-Сибирской железной дороги участвовала в строительстве моста на разъезде Казанкан.

Специалисты ООО «МТТ» готовы выполнять даже самую сложную работу. Фото: Булат Гайнетдинов

В то же время предприятие осваивает не только транспортное, но и промышленное строительство. Так, ООО «МТТ» внесло свой вклад в создание коксового производства на ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Специалисты ООО «МТТ» обустроили ограждение котлована из буросекущих свай под вагоноопрокидыватель №3 в очень сложных грунтовых условиях. Опыт, одним словом, колоссальный.

Впрочем, останавливаться на достигнутом ООО «МТТ» не собирается, утверждают руководители предприятия. И с уверенностью заявляют, что компания и дальше будет только развиваться. В преддверии Дня дорожника, который будет отмечаться совсем скоро, они поздравляют своих коллег по цеху: ФКУ Упрдор «Южный Урал», группу компаний «Дортрансстрой», ООО СК «Химспецстрой», КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края», ГУ ТО «Тулаавтодор» и другие организации, с которыми ООО «МТТ» делает одно общее дело, создает современную и удобную дорожную инфраструктуру для жителей всей страны.

Михаил Быков, Артем Шестаков, Алексей Комягин

НАША СПРАВКА

ООО «МТТ», обладая достаточным профессиональным опытом, людским и техническим ресурсом, готово выполнять полный комплекс строительно-монтажных работ по строительству мостов, путепроводов, эстакад, фундаментов любой сложности, буронабивных, бурокасательных и буросекущих свай любого диаметра для свайных фундаментов различных промышленных и гражданских объектов.

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