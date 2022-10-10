«Мы не боимся сложностей». Как «Дортрансстрой» воплощает в жизнь грандиозный дорожный проект

В работе задействовано почти 400 человек. Фото: Булат Гайнетдинов

Напомним, что группа компаний (ГК) «Дортрансстрой» строит 44 километра дороги М-5 «Урал». Работы разделены на 3 этапа (1564-1578 км, 1578-1598 км и 1598-1609 км). Проект грандиозный и трудозатратный. Предусмотрена не только реконструкция дороги (перевод с третьей категории в первую, это сложнее нового строительства!), но и создание мостов, эстакад и транспортных развязок.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ ПРОЦЕСС

Мы уже рассказывали, что для ГК «Дортрансстрой» это первая работа на федеральных дорогах ФКУ Упрдор «Южный Урал» и в Челябинской области. Производственная база, асфальтобетонный завод, грунтосмесительная установка... Все это было создано с нуля. При этом предприятие, находясь на объекте уже несколько лет, продолжает наращивать свои мощности и сейчас.

- Уже пригнали четырехосные самосвалы, которые дают больший объем перевозки за один рейс. Сейчас дополнительно ждем пять экскаваторов. Также в планах на следующий год строительство еще одного асфальтобетонного завода, всего их будет два. Можно сказать, что усиление - это процесс перманентный, - рассказывает руководитель проекта ГК «Дортрансстрой» Антон Панченко.

Работа кипит на всех фронтах, в общей сложности в ней задействовано почти 400 человек. Где-то пока еще только идет вырубка леса, а где-то специалисты ГК «Дортрансстрой» работают непосредственно с дорожным полотном. Самая активная фаза, конечно, приходится на первые 14 километров.

«Дортрансстрой» строит 44 километра дороги М-5 «Урал». Фото: Булат Гайнетдинов

- Как видите, перебросили движение на правую сторону, чтобы можно было собирать левую. Слева пока что происходит отсыпка земляного полотна, в дальнейшем приступим к отсыпке дорожной одежды, - объясняет начальник участка реконструкции и строительства Денис Ерназаров. - Почему не стали делать реверсивное движение? Ну... В случае реверса пробка в несколько километров скопилась бы за 10 минут, поток движения тут приличный.

ЛЕГЧЕ ДЕЛАТЬ ЗАНОВО

На втором участке (обход города Сима) сейчас идет вырубка леса.

- Речь пока что идет про первые шесть километров. Корчуем, трелюем, готовим основание под водопропускные трубы, - уточняют строители.

Здесь, как полагают в ГК «Дортрансстрой», работа пойдет быстрее, чем на каком-либо другом этапе. И в этом нет ничего удивительного, даже несмотря на тот факт, что именно этот участок наиболее протяженный: 20 километров против 14 на первом этапе и 10 на третьем. Почему?

- Интенсивность движения на обходе города Сима нулевая: тайга, леса прорубили, зачистили - и работай себе спокойно, никто не мешает. Никаких стесненных условий, наоборот, можно развернуться на всю ширину проекта, - отмечает Денис Ерназаров. - При этом, конечно, на втором этапе гораздо больше земляных работ. Если на первом участке у нас около 830 тысяч кубических метров скального грунта, то на втором и третьем этапах - это около 4,3 миллиона «кубов», и насыпи, и выемки. Везде есть свои нюансы.

Компания активно развивает строительство искусственных сооружений, мостов и эстакад. Фото: Булат Гайнетдинов

Строители делятся интересным (в первую очередь для обывателей) наблюдением: создавать что-то в чистом поле проще, чем заниматься реконструкцией.

- Конечно, что-то исправлять сложнее, чем делать заново. Да взять хотя бы участок дороги, которая на реконструкции. Мы же не знаем - и никто не знает, что там, внутри, на самом деле. Вот, например, у нас по проекту идет разбор асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания. Ну, хорошо. А что дальше? По идее должен быть хороший грунт. Мы разобрали, а там чернозем, там торфяники. И это уже совсем другой объем работ, - разводит руками начальник участка реконструкции и строительства. - Но ничего, мы сложностей не боимся, хоть они и возникают. Все требования заказчика справедливы, и мы обязаны их исполнять.

«ЛЮДИ РАБОТАЮТ»

Отдельный разговор - о строительстве искусственных сооружений, мостов и эстакад. Если говорить про работу ГК «Дортрансстрой» М-5 «Урал», то в сфере ответственности специалистов предприятия - реконструкция четырех мостов через реки Атя и Ук (через Ук сразу три переправы), строительство двух эстакад на обходе города Сима, еще трех - через ручьи Чернолес, Мокрый Суходол и Сатлык, а также 2 путепровода на траспортных развязках. Это колоссальная работа!

- Самый сложный объект - это Симская эстакада, ее длина - 1,1 километра, а высота - 40 метров, - рассказывают сотрудники ГК «Дортрансстрой».

Конечно, ключевая особенность этого искусственного сооружения заключается в высоте: 40 метров - это как 13-этажный дом. Однако, как объясняют строители, это «покорение вершин» никак не прихоть, а жизненная необходимость. Такую высоту выбрали для того, чтобы выровнять продольный профиль дороги. Местность в регионе скалистая, а рельефы неровные, и резкие подъемы в гору просто-напросто сделают дорогу недоступной для большегрузов. Вот и требуется встроить эстакаду так, «спрямить дорогу», чтобы фуры могли проехать, не затрудняя движения.

Любопытная деталь: ГК «Дортрансстрой» была создана в 2000 году. Однако мостовое подразделение появилось на предприятии лишь после начала работы в Челябинской области, то есть два года назад. По сути, это компания в компании, и возглавили этот филиал люди с опытом. Артур Гиревой стал руководителем проекта по искусственным сооружениям, «настоящий профессионал своего дела», как его характеризуют в группе компаний. А начальник участка Олег Ушаков, как он говорит сам про себя, «и вовсе родился в буровой установке». Дело в том, что он занимается строительством мостов почти всю сознательную жизнь. Из самых примечательных переправ, в строительстве которых он участвовал, Олег Ушаков называет Крымский мост.

Работа на М-5 «Урал» уже принесла предприятию огромный опыт. Фото: Булат Гайнетдинов

В разговоре с журналистами он констатирует, что сотрудники мостового подразделения «очень быстро набираются опыта, растут на глазах». Сейчас в филиале трудятся около 70 человек.

- Люди работают. И хорошо работают, - лаконичен руководитель.

В ГК «Дортрансстрой» выражают надежду, что работа с ФКУ Упрдор «Южный Урал» не ограничится тремя этапами на М-5 «Урал». Производственных мощностей, техники, в регионе становится больше, и, как говорится, назад пути нет.

- Уверен, что мы получим колоссальный опыт на этих трех этапах и нарастим здесь свои мускулы. И будем готовы к новым свершениям, - резюмирует руководитель проекта Антон Панченко.

СКАЗАНО

Денис Ерназаров

«За 22 года у нас были и строительство, и реконструкция различных объектов, но не в горнозаводской местности. Именно стесненные условия - главный вызов для нас при работе на М-5 «Урал». Вызов, с которым мы справимся», - заявил Денис ЕРНАЗАРОВ, начальник участка реконструкции и строительства.

НА ЗАМЕТКУ

Группа компаний «Дортрансстрой», созданная в июле 2000 года, почти 20 лет работает в строительной отрасли Республики Башкортостан (РБ). Предприятие занимается строительством и содержанием автомобильных дорог федерального и республиканского значения, расположенных на территории РБ. Кроме дорожного строительства, «Дортрансстрой» возводит жилые дома, социальные объекты и производит широкий спектр строительных материалов.

За 22 года работы предприятие построило и реконструировало свыше 2500 км автомобильных дорог, произвело и уложило более 5 миллионов тонн асфальтобетонных смесей и более 25 миллионов м3 грунта и произвело капитальный ремонт и расширение улиц города протяженностью более 45 км.

Генеральным директором является Дмитрий Гилимьянов.