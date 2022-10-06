В российских школах появится WiFi

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- Несмотря на все сложности цифровизация останавливаться не будет, по всем ключевым направлениям нацпрограммы «Цифровая экономика» статьи бюджета сохранены в полном объеме, - заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на заседании Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы РФ

В частности, министр сообщил, что в этом году будет подключен к интернету последний неохваченный современной связью субъект Российской Федерации – Чукотский автономный округ. Завершаются строительные работы, специалисты ПАО «Ростелеком» прокладывают оставшиеся 2000 километров коммуникаций, из которых 1800 километров расположены под водой.

На заседании комитета депутаты приняли проекты постановлений по важнейшим для развития информационного пространства России вопросам. Они рассмотрели поправки в Федеральный закон «О связи». В ходе предыдущих обсуждений было принято коллегиальное решение, в соответствии с которым Минцифры России продолжит централизованное финансирование доступа всех школ к интернету. По словам Максута Шадаева, к 45 тысячам школ по всей России, обеспеченных бесплатным безопасным интернетом, уже в 2022 году будет прибавлено еще 3,5 тысячи колледжей, ранее не участвовавших в программе.

При этом в девяти тысячах российских школ не только появится доступ в интернет, но также оборудование для возможности раздачи WiFi в каждом классе. А 20 тысяч новых вузовских преподавателей ИТ, подготовленных при поддержке Минцифры на базе Университета «Иннополис», уже приступают к подготовке молодых ИТ-кадров.

Одним из главных вопросов стало обсуждение проекта федерального бюджета.

Участники заседания поддержали проект внедрения системы автоматизированного обеспечения безопасности интернета. Финансирование этого проекта увеличена, и, согласно плану Минцифры России, в 2023 году система будет введена в промышленную эксплуатацию в полном объеме.

Федеральный координатор партпроекта «ЕР» «Цифровая Россия», член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы, один из основателей «Цифровой долины Прикамья» Антон Немкин замечает, что сохранение необходимого финансирования на эти работы крайне важно, так как без единой информационной системы, доступной всей стране, невозможно реализовать цифровую трансформацию экономики России.

- 85 региональных координаторов «Цифровой России», каждый из которых обладает серьезным опытом работы в ИТ-индустрии, уже активно работают в каждом регионе. Уверен, что наша команда поможет федеральным ведомствам оперативно получать обратную связь о ходе работ и предпринимать незамедлительные действия в случае возникновения проблем, - подчеркнул Антон Немкин.

В проекте бюджета также предусмотрено сохранение в полном объеме основных статей расходов на систему изготовления биометрических загранпаспортов, развитие квантовых коммуникаций и вычислений, организацию 5G, развитие портала «Госуслуги» и льготное кредитование. В октябре сформируют пакет проектов и выделят средства для того, чтобы до конца 2024 года можно было разработать российское программное обеспечение и оборудование, необходимые для развития остальных отраслей экономики России.