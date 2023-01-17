«ПермьКонцерт» переезжает в Дом чекиста

Двухэтажный круглый пристрой к Дому чекиста передали "ПермьКонцерту". Фото: Галина Грибанова.

Многим пермякам известен Дом чекиста, находящийся на улице Сибирской. По легенде, это здание, построенное в 1930-х годах, должно было стать первым в комплексе домов, составляющим при виде сверху фамилию Сталина. Но в итоге все ограничилось одной буквой «С». Здание получило свое название, потому что в него заселили работников ОГПУ и представителей местной партийной элиты.

В 60-е годы в двухэтажный круглый пристрой к Дому чекиста переехало Пермское отделение Союза писателей России. Там в разные годы работали Виктор Астафьев, Алексей Решетов, Лев Кузьмин, Владимир Радкевич и другие известные писатели. Сейчас об этом напоминает только мемориальная доска на здании. Сам же Союз писателей минувшим летом был вынужден покинуть помещение из-за проблем с арендной платой.

Памятная доска на доме. Фото: Галина Грибанова.

А пристрой общей площадью 277 квадратных метров городские власти передали муниципальному учреждению «ПермьКонцерт».

- Сейчас там идет ремонт, - рассказала «Комсомолке» специалист по связям с общественностью «ПермьКонцерта» Галина Грибанова. - Рабочие меняют половое покрытие, снимают старые лампы. Но капитальный ремонт в ближайший месяц проводиться не будет. Пока мы только приводим в порядок концертную часть, чтобы проводить концерты в собственном зале, так как до этого «ПермьКонцерт» не имел собственного помещения, и для любых мероприятий нам приходилось арендовать залы.

В состав «ПермьКонцерта» входят известные творческие коллективы: ансамбли «Ярмарка», «Ба-Ба-Ту», «Ромэн», «Воскресение» и камерный оркестр «Орфей». Ранее в качестве репетиционных и концертных залов они использовали площади ДК Солдатова. Сейчас в планах у «ПермьКонцерт» организовать в Доме чекиста собственное концертное пространство.

Концертный зал. Фото: Галина Грибанова.

- Концертный зал не очень большой, всего на 80 мест, - уточнила Галина Грибанова. – Поэтому там будут проходить только камерные концерты, а выступления ансамбля «Ярмарка», в котором около 40 человек, по-прежнему планируем проводить в ДК Солдатова.

Первым мероприятием, которое состоится в концертном зале Дома чекистов, станет открытие традиционного городского масленичного фестиваля искусств «Вокруг да около» (0+). Он будет проходить с 20 по 26 февраля.