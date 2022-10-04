В Перми полиция разыскивает родителей ребенка, найденного у торгового центра

Фото: архив "КП"

Сегодня в восьмом часу вечера около ТРК СпешиLove нашли пятилетнего мальчика. Неравнодушные прохожие обратили внимание, что ребенок ходит совсем один. Расспросы о родителях и месте проживания ничего не дали – малыш слишком мал (на вид 5-6 лет), чтобы рассказать откуда он и кто его папа и мама.

Мальчика оперативно передали полицейским. Но и у них попытки найти горе-родителей не увенчались успехом. Дело осложнилось еще и тем, что заявлений и обращений в полицию о пропавшем ребенке пока не поступало.

Сейчас малыш находится в отделе полиции Ленинского района. На вид мальчику 5-6 лет, одет в синий комбинезон с желтыми надписями и серую шапочку, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. Всех, кто может помочь в установлении личности ребенка и его родителей (законных представителей), просьба обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 102.

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