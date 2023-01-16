Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми пропал 9-летний Мальчик. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщила мама пропавшего, Ирина. Последний раз его видели около 15.00 недалеко от ТЦ "Кит" в микрорайоне Садовый. Он был одет в синюю курточку с темно-синими вставками на плечах, темно-серую шапку, черные сапоги. На руках были черные горнолыжные перчатки с оранжевыми вставками.

- Я места себе не нахожу! Ну куда он мог деться?! Ни телефона, ни смарт часов у него с собой не было. Отец написал заявление в полицию, также мы обратились к волонтерам, - говорит Ирина.

Всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении мальчика, просят сообщать по телефонам: 8-964-191-96-87 и 8-909-101-82-46.