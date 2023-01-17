Ввод Дворца молодежи в Перми в эксплуатацию намечен на март

Алексей Дёмкин начал первую рабочую неделю нового года с посещения Дворца Молодежи. Фото: Виталий КОКШАРОВ

26 мая Пермь примет крупнейшее культурное мероприятие - Российскую Студенческую весну, на которую, как ожидается, приедут 3500 участников со всей страны. Одной из площадок Студвесны станет обновленный Дворец молодежи на улице Петропавловской, 185, ввод которого в эксплуатацию запланирован на ближайшие месяцы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Перми Алексей Дёмкин, который начал первую рабочую неделю нового года с посещения дворца.

- Ремонтные работы здесь были завершены в конце прошлого года. Объект готовится к сдаче. Поставил задачу ввести дворец в эксплуатацию к началу марта, - сообщил Алексей Дёмкин.

Дизайн выбрали горожане

Здание Дворца молодежи было построено в 1960-х годах, тогда дворец носил имя Феликса Дзержинского. За все время его существования капитальный ремонт не проводился. Здание требовало серьезного обновления, которое городские власти начали в январе 2020 года.

Перед реконструкцией здания в Перми было проведено голосование среди жителей города - им предложили на выбор три варианта внешнего облика дворца. Большинство проголосовавших на онлайн- и оффлайн-площадках отдали предпочтение яркому, динамичному дизайн-проекту с геометрическими формами черного, серого, оранжевого и желтого цветов.

В основной трехэтажной части здания разместятся два концертных зала: большой на 550 зрительских мест и малый - на 151 место. Так что коллективы, ранее занимавшие помещения городского Дворца молодежи, смогут не просто вернуться в обновленное здание, но и приглашать зрителей на свои постановки. Также во дворце появятся коворкинг-центр, лекционный и тренажерный залы, конференц-зал и другие помещения. Был расширен холл главного входа в здание, благодаря чему появились дополнительные рекреационные зоны. Входная группа дворца представляет собой систему витражей, над которыми встроен медиа-экран, пропускающий дневной свет в пространство второго и третьего этажа.

В здании будет обеспечена доступность всех помещений для маломобильных людей - во время реконструкции здесь пристроили лифт, установили специальные подъемные устройства в холле при главном входе и в большом зрительном зале, а в залах предусмотрены специальные места для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Новый дом для «Балета Евгения Панфилова»

В рамках реконструкции к существующему трехэтажному зданию был добавлен четырехэтажный пристрой с отдельным входом, полностью предназначенный для театра «Балет Евгения Панфилова». Благодаря этому у театра появятся полноценная репетиционная зона и сцена для выступлений.

В зале появится трансформируемая трибуна. Фото: Виталий КОКШАРОВ

Напомним, «Балет Евгения Панфилова», созданный в 1987 году, за все свои годы существования не имел своей площадки. Долгие годы репетиционной базой служил Дворец молодежи, а спектакли проходили на сцене Театра-Театра и других больших концертных площадок города. И вот скоро театр обретет собственный дом.

Как рассказал Алексей Дёмкин, новый зал для труппы театра «Балет Евгения Панфилова» будет обладать трансформируемой трибуной.

- У нового концертного зала есть одна уникальная особенность - здесь установлена телескопическая трибуна, - написал глава города в своем Telegram-канале. - Она представляет собой раздвижную конструкцию из четырех уровней по два ряда мягких кресел на каждом. Это даст артистам возможность проводить полноценные репетиции максимальным составом артистов на своей сцене при задвинутой трансформируемой трибуне, а также представлять спектакли в том же зале для зрителей при выдвинутой трансформируемой трибуне. Работы по реконструкции Дворца молодежи завершены, идет подготовка к сдаче объекта, а это значит, что театр «Балет Евгения Панфилова» совсем скоро обретет свой дом с репетиционной базой и современным концертным залом.