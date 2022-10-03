«Люди верят в Россию!» Дмитрий Махонин прокомментировал состоявшиеся референдумы

Дмитрий Махонин

Об объединении с Россией

- Это эпохальное событие, которое мы с вами вместе переживаем, - заявил губернатор Прикамья в интервью, опубликованном в телеграм-канале «Компрос». - Я уже как-то говорил, что в мае 2014 года мне посчастливилось быть в Крыму с рабочим визитом. Я видел, как в Севастополе люди встречали объединение с Россией. Они действительно ликовали. Я это видел собственными глазами. И когда ты потом читаешь разные мнения, что кого-то втянули, заставили, - понимаешь, что это полная чушь. В данном случае тоже прошел референдум. Люди высказались в пользу того, чтобы дальше жить и развиваться вместе с Российской Федерацией. Опять же мне посчастливилось сидеть рядом с делегациями Херсонской и Запорожской областей. И я видел реакцию этих людей. Я понимал, что они действительно надеются и верят в Россию, как в государство, которое защитит их.

О помощи Северодонецку

Дмитрий Махонин напомнил, что летом он побывал в Северодонецке и посмотрел, в каких условиях живут там люди. После его визита было подписано соглашение о сотрудничестве Пермского края с Северодонецком. В его рамках жители Прикамья помогут восстановить разрушенный город.

- Кроме того, миссия Пермского края заключается в том еще, чтобы обеспечить оборонно-промышленный комплекс, - заметил Дмитрий Махонин. – У нас более 20 оборонных предприятий, и сейчас идет их масштабная реконструкция. Надо обеспечить их и строительными материалами, и рабочей силой. Сделать все, чтобы в максимально короткие сроки появились новые цеха, новые мощности по производству систем залпового огня, артиллерийских орудий, порохов и прочих сопутствующих товаров, которые необходимы нашей армии, чтобы максимально быстро закончить специальную военную операцию.

О мобилизации

Прокомментировал губернатор и сложности, возникшие во время отправки в учебные центры резервистов.

- Мы должны понимать, что процесс мобилизации в нашей стране с 40-х годов не проводился, естественно есть много шероховатостей, проблем, которые нужно решать, - сказал Дмитрий Махонин. - Первые эшелоны пермяков отправить было достаточно проблематично. Со вторыми эшелонами система была уже налажена. Но при этом, когда большая масса людей направлена на место размещения – а это Свердловская область - могли возникнуть определенные сложности. Эти сложности преодолены. Мы четко понимаем, что люди сытые, в тепле. У них проходит процесс боевого слаживания, подготовки. И мы будем дальше следить за этим.

Об обеспечении военнослужащих

Сейчас в Пермском крае ведется работа по обеспечению резервистов необходимыми вещами, которые не входят в обычный перечень для военнослужащих: спальные мешки, пенки, дополнительное оборудование.

- Мы работаем сейчас с предприятиями и в скором будущем все это тоже обеспечим, чтобы люди имели все необходимое, - рассказал губернатор. - В ближайшее время министр тербезопасности Виктор Батмазов еще раз съездит в учебный центр, посмотрит, как пермяки там располагаются.

Также Дмитрий Махонин рассказал, что во время поездки в Москву разговаривал с губернатором Тюменской области Александром Моором, обсудил, как обеспечивается там размещение жителей Пермского края.

- Пока каких-то сложных проблем нет. Там организовано все хорошо, на самом высоком уровне, - подчеркнул губернатор Прикамья.