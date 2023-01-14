21-летняя лыжница из Пермского края попала в реанимацию после страшного ДТП

В результате аварии Мария Шарина получила серьезную травму головы. Фото: личная страница ВК Лариса Шарина.

21-летняя лыжница Мария Шарина из Пермского края попала в реанимацию и ей нужна помощь. 30 декабря девушка ехала на сборы в Санкт-Петербург и на границе Череповецкого и Устюженского районов попала в страшное ДТП.

50-летний водитель Nissan Qashqai, в котором находилась лыжница, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volvo. Водитель Nissan погиб на месте.

Две иномарки столкнулись лоб в лоб на границе Череповецкого и Устюженского районов. Фото: ГИБДД.

Саму Марию с многочисленными серьезными травмами после аварии отвезли в Череповец, в реанимацию областной клинической больницы № 2, где 21-летняя девушка находится и сейчас. Девушка получила серьезную травму головы, у нее спутанное сознание, периодически она не узнает мать.

Мама девушки, Лариса Шарина, находится сейчас рядом с дочерью, о том, что произошло, она рассказала официальному городскому сайту Череповца.

- Врачи сказали, что пока рано делать прогнозы, - объяснила женщина. - В декабре Маша устроилась на работу в какой-то клуб. Ей предложили поехать на сборы в центр «Малиновка» Архангельской области. Она нам сказала, что поедет на поезде, видимо, не хотела, чтобы мы переживали. С водителем ранее знакома не была. Он тоже ехал в «Малиновку».

В больнице находится и 46-летний водитель Volvo, который тоже пострадал в результате аварии и был госпитализирован. ГИБДД сейчас проводит проверку, чтобы выяснить причины аварии.

А жители Чайковского – Мария Шарина отсюда родом - собирают деньги, чтобы передать их матери пострадавшей лыжницы. Сбор на реабилитацию Марии Шариной объявила спортивная школа города. На странице спортивной школы во «ВКонтакте» можно узнать реквизиты, как можно помочь лыжнице из Пермского края, попавшей в беду.

- Выражаю благодарность за помощь, которую вы оказываете Машеньке, - пишет на своей странице мама девушки. - Спасибо за ваши добрые сердца и отзывчивость, за внимание и понимание ситуации. За то, что в трудный для нас момент вы не отвернулись и не оказались безразличным! Машенька - сильная девочка, поддержим ее и будем молиться Богу за спасение и силу, с помощью которой сейчас наша Маша справляется!

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