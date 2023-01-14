В Перми будут судить мать, которую обвиняют в убийстве восьмимесячного сына

У 29-летней женщины и ее супруга сын был единственным и желанным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми передано в суд дело в отношении 29-летней матери, которую обвиняют в убийстве своего восьмимесячного сына. Страшная трагедия произошла ночью 1 февраля 2022 года в квартире, где жила благополучная пермская семья.

Малыш у родителей был первым, единственным и желанным. На момент смерти ему было всего восемь месяцев.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина нанесла сыну 13 ударов руками и тупым предметом по голове, - рассказали о случившемся в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - От полученных травм ребенок скончался на месте преступления. Женщина в тот же день была задержана.

Причиной бесчеловечной жестокости матери по отношению к сыну стали изменившиеся отношения с супругом. Женщина не раз жаловалась, что после появления ребенка, муж потерял к ней всякий интерес. Она очень злилась на малыша за это.

А в ночь на 1 февраля супруг просто ушел из дома, куда - не сообщил. Переживающая мать выпила пива и начала винить в разрыве отношений с мужем малыша. Она нанесла сыну несколько ударов по голове, но так как мать носила кольца, сила ударов увеличилась, и привела к смерти мальчика.

Ночью отец вернулся домой и обнаружил, что сын не дышит и не двигается. Мужчина вызвал «скорую помощь», но врачам оставалось лишь констатировать смерть мальчика и вызвать полицию. Мать начала объяснять следователям, что ничего с малышом не делала, ребенок умер сам. Но несколько проведенных экспертиз доказали, что причиной смерти малыша стали удары, нанесенные матерью.

Пока шло следствие, в отношении обвиняемой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, которое может грозить по закону матери за убийство малолетнего сына, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, это пожизненный срок.

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