Журналист «Комсомолки» Елена Третьякова стала лауреатом конкурса имени Татьяны Черновой

Елена Третьякова. Фото: Сергея Мершина.

Итоги второго Пермского краевого творческого конкурса имени Татьяны Петровны Черновой на лучшее освещение в региональных СМИ сферы культуры и искусства в 2022 году были подведены в начале января. По решению жюри, в состав которого входят журналисты, а также члены семьи Татьяны Петровны победителями признаны:

- Елена Третьякова, Пермский филиал АО ИД «Комсомольская правда» - лауреат;

- Светлана Еловикова, редакция газеты «Оханская сторона» Оханского информационно-издательского центра - дипломант;

- Ирина Малютина, Пермский информационный портал «ОсобаЯ» - дипломант.

Диплом лауреата конкурса Татьяны Черновой - ценная награда. Фото: Ирины Аверкиной.

Символично, что награждение победителей конкурса, который, кстати, проводится по инициативе Центра реализации культурных проектов «Пермский стиль» и Пермского краевого отделения Союза журналистов России, состоялось 13 января – в День печати, профессиональный праздник тех, чье перо остро. На вечере также чествовали победителей и призеров других творческих состязаний журналистов – конкурсов имени А.П. Гайдара и имени В.Т. Шитова, а также проводимого среди пермских СМИ краевой избирательной комиссией.

«Комсомолку» Елена Третьякову отметили высокой наградой за публикацию цикла статей на тему культурной жизни региона, про мировую премьеру книги Варлама Шаламова, фильм «Сердце Пармы» и ряд премьер пермских театров.

– Мне очень приятно получить премию имени Татьяны Петровны Черновой, – рассказала Елена. – Для меня эта награда не только признание коллег, но и память о Татьяне, которую я считаю легендой пермской журналистики. Мы были с ней знакомы достаточно близко – у нас были добрые дружеские отношения. Хотя мне не довелось с ней поработать в одной команде, но мы постоянно встречались на различных мероприятиях: на концертах филармонии, пресс-конференциях. У журналистов, которые писали о культуре, сложился свой круг, и Татьяна Петровна была его душой.

Момент награждения. Фото: Ирины Аверкиной.

Досье «КП»

Татьяна Чернова родилась 13 июля 1929 в городе Кисловодске. Журналист, член Союза журналистов СССР, России (1957), заслуженный работник культуры РФ (1989), лауреат областного журналистского конкурса им. А. Гайдара (1978, 1990). 55 лет отдала работе в СМИ.

В 1952-м окончила филфак Пермского госуниверситета, работала в Барнауле, руководила отделом учащейся молодежи Алтайской краевой молодежной газеты. В 1954-м вернулась в Пермь, работала в газете «Молодая гвардия», «Звезда», «Большая Кама». С 1958-го по 1969-й трудилась редактором на Пермском телевидении. За создание нового жанра - телевизионной газеты «С объективом по родному краю» - награждена дипломом первой степени Государственного комитета по радиовещанию и телевидению (1960).

По литературным сценариям Черновой снято пять фильмов: «Танцует Надя Павлова», «Из бабушкиного сундука» (о пермской моде), «В двух шагах от театра» (о Пермском хореографическом) и другие. В эти годы определилось главное направление ее дальнейшей деятельности - театр, в том числе и балет.

С 1969-го работала в газете «Вечерняя Пермь». Основные темы ее острого пера - культура, искусство, литература и история. За цикл очерков в рубрике «Память» о Великой Отечественной войне в 1975 году ее наградили дипломом Пермской организации Союза журналистов.

Татьяна Петровна активно участвовала в общественной и культурной жизни Пермского края, очень любила свою работу, любила культуру во всех ее многогранных проявлениях.

Сердце Татьяны Петровны перестало биться 22 марта 2016 года.

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