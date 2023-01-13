Правильный выбор между очками и контактными линзами с Оптикой «Точка зрения»

Фото: Оптика «Точка зрения».

Не так давно перед многими «очкариками» не стояло большой дилеммы, как произвести коррекцию своего зрения. Конечно, это были очки! Новые технологии со временем предоставили еще один способ увидеть мир совершенно другим взглядом, сделать его более ярким и четким с максимальным комфортом. На помощь пришли контактные линзы.

Вот теперь уже точно пришлось встать перед выбором: что лучше приобретать и использовать очки или контактные линзы? Что является более эффективным и удобным будет в повседневной жизни? Разобраться в этом в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) помогла специалист Оптики «Точка зрения» Светлана Беляева.

Как и у других технологий, у контактной и очковой коррекции зрения есть свои плюсы и минусы. Контактные линзы - современное медицинское изделие, которое надевается непосредственно на роговицу глаза. Очки известны человечеству уже не одну сотню лет. Сегодня они состоят из стеклянных или пластиковых линз, удерживаемых оправой с дужками.

Специалист Оптики «Точка зрения» Светлана Беляева считает, что в первую очередь определиться с выбором сможет помочь врач, который определит, есть ли возможность носить контактные линзы или очки. Существуют противопоказания, глазные заболевания при которых обычные контактные линзы не смогут сделать коррекцию зрения.

- В арсенале современного человека, имеющего отклонения в зрении, должны быть очки и на какой-то особый случай контактные линзы. Контактными линзами я пользуюсь при активном образе жизни, к примеру, в поездках на природу или отпуске на море, - делится Светлана Беляева.

Действительно, купаться или заниматься спортом в очках не очень комфортно - они могут запотевать или постоянно спадать. В чем же еще состоят преимущества контактных линз?

Больше плюсов, чем минусов

По мнению Светланы Беляевой, контактные линзы - это эстетика и удобство. Не секрет, что они подходят для тех людей, которые просто-напросто стесняются носить очки. Контактные линзы практически не видны окружающим. Они удобны при большом перепаде температур - не запотевают и не замерзают.

Линзы не меняют облик человека. Очки же, порой, требуют более тщательного подбора одежды или прически. Они стали не только средством коррекции зрения, но и модным аксессуаром.

В последнее время вошло в моду менять цвет глаз. Это можно сделать при помощи цветных контактных линз без диоптрий. Однако стоит быть очень внимательным, цветные контактные линзы пропускают меньше кислорода, так как включают особый пигмент. При этом может возникнуть дискомфорт из-за их увеличенной толщины. Такие линзы можно носить непродолжительный отрезок времени.

А еще с контактными линзами будет незаметна большая разница остроты зрения между глазами. В случае с очками потребуются линзы различной толщины, что будет выглядеть просто не красиво.

Контактные линзы позволяют увидеть реальный мир совершенно другими глазами - это более реальное зрение: они не уменьшают размер «картинки» и изображения. В очках же «плюсовые диоптрии» ведут к увеличению объема, а «минусовые» - к уменьшению. Линзы также дают более широкий обзор благодаря плотному прилеганию к оболочке глаза.

Контактные линзы рекомендованы для ношения людьми определенных отраслей и специальностей, в которых не рекомендуется или нет возможности носить очки.

К явным плюсам очков можно отнести их универсальность - они могут быть прозрачными, темными, меняющими в зависимости от освещения цвет («хамелеонами»).

Контактные линзы не пригодны для людей с большими диоптриями зрения. Они не все имеют защиту от ультрафиолетового излучения - приходится надевать солнцезащитные очки, а также не рекомендуются при работе с компьютером - нет защиты от синего света.

Фото: Оптика «Точка зрения».

Как подобрать контактные линзы или очки

Контактные линзы или очки самостоятельно подобрать нельзя. Для этого есть салоны оптики, включая Оптику «Точка зрения». В них проверят зрение, дадут рекомендации по ношению контактных линз или очков.

Специалисты салонов Оптики «Точка зрения» обучены подбору контактной коррекции. Клиентам, решившим в первый раз применить контактные линзы, оказывается услуга по обучению их использования.

- При нашем сотруднике, если кто-то не наденет самостоятельно линзы, его никто не отпустит из салона. Человек должен научиться грамотно снимать и надевать их, - говорит специалист Оптики «Точка зрения» Светлана Беляева.

Контактные линзы имеют определенный размер, диаметр, базовую кривизну и другие технические показатели. Их подбором должен обязательно заниматься специалист, который смотрит их посадку, дает рекомендации по их ношению.

Кстати, принимать решение о ношении контактных линз при аллергии на внешние или сезонные факторы надо вместе с врачом. Специалист Оптики «Точка зрения» может попросить представить подробные данные о зрении, а также провести в салоне оптики дополнительное обследование.

Правила использования очков и контактных линз

Контактные линзы требуют очень тщательный уход за ними, так как есть риски возникновения каких-либо воспалений и заболеваний глаз. Для хранения и дезинфекции контактных линз требуются контейнеры.

При ежедневном использовании контактных линз необходимо промывать контейнеры специальным раствором и менять сам раствор в них.

Для ежедневного ношения линз имеются ограничения по времени - 8-10 часов. Глаза должны отдыхать.

Контактные линзы рекомендуется снимать на ночь. Если по каким-либо причинам это не было сделано, необходимо их снять хотя бы утром на некоторое время и поместить в чистый раствор. За ночь под ними накапливаются белковые липидные отложения, линзы становятся мутными.

Самое главное, чтобы к глазам шел приток кислорода. Для этого нужно всего 20 - 30 минут. Нехватка кислорода может привести к синдрому сухого глаза и воспалению.

В Оптике «Точка зрения» считают, что при первом применении контактных линз требуется небольшая адаптация к их дальнейшему ношению.

- Лучше это сделать в выходной день, чтобы была возможность их поносить и снять в любое время. Материал для изготовления линз разный, у людей разная восприимчивость к инородному телу в глазах. Есть очень чувствительные люди, которые могут почувствовать дискомфорт, - поясняет Светлана Беляева.

В некоторых случаях линза может выпасть из глаза при активных действиях. Этого не стоит пугаться, надо обратиться в салон оптики. Скорее всего, контактные линзы были подобраны неправильным образом - они оказались маленькими или, наоборот, большими.

Очки менее прихотливы при их ношении и правилам ухода за ними: достаточно регулярно протирать линзы мягкой тканью, не допускать царапин на линзах, хранить в футляре. Почисть очки или поменять при необходимости носоупоры можно в любом салоне оптики.

Фото: Оптика «Точка зрения».

В каком возрасте лучше начинать носить контактные линзы

Контактные линзы лучше носить взрослым людям, несущим ответственность за свое здоровье.

Дети ведут активный образ жизни - занимаются спортом, активными игры, где неприемлемо носить очки. Чаще всего к контактным линзам прибегать лучше детям с 10 - 12 лет. При этом родители в любом случае должны контролировать, как ребенок носит контактные линзы, снимает и надевает их.

Наибольшей популярностью у клиентов сети «Точка зрения» пользуются контактные линзы марки DINAVUE. Это обширный ряд с ежедневными, двухнедельными и ежемесячными контактными линзами. Они зарекомендовали себя с самой наилучшей стороны.

Подарите зрение близким

Специалист Оптики «Точка зрения» Светлана Беляева пояснила, можно ли в качестве подарка приобретать контактные линзы или очки?

- Очки или контактные линзы - это, прежде всего, медицинская вещь, которую просто так не подарить. Если человек является клиентом сети «Точка зрения», то это можно сделать благодаря имеющимся контактам в общей базе. Здесь можно найти все ранее сделанные покупки и рецепты. Лучшим же вариантом может стать приобретение подарочного сертификата от 500 рублей, с помощью которого можно приобрести действительно нужную и необходимую вещь. Сертификат - это очень хороший подарок, когда даришь зрение своим близким людям, - считает Светлана Беляева.

Сеть салонов Оптики «Точка зрения» работает в Перми и муниципалитетах Пермского края. Жителям региона всегда ответят по тел. 8 (342) 215-12-07 или горячей линии 8 (800) 300-11-88.

Более подробную информацию об Оптике «Точка зрения» можно найти на официальном сайте https://tochka-zrenia.ru/

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru