К юбилею города в Перми оживили «духов-хранителей»

Фото: Павел Герасимов

«Жил в заводе мужик один. Левонтьем его звали. Старательный такой мужичок, безответный», - рассказывает неспешно, произнося слова с уральским говорком, сказитель. Собравшиеся у костра парни и девушки с замиранием сердца слушают сказ. И вот за их спинами возникают фигуры старателя Левонтия, его сыновей, а потом и самого Великого полоза…

Спектакль «Духи-хранители» в театре «У Моста» поставила режиссер из Москвы Алла Чепинога. Это уже пятая ее совместная работа с театром. Ранее она ставила «Гранатовый браслет», «Женихи», «Пиковую даму», «Портрет Дориана Грея».

А в честь приближающегося 300-летия Перми Алла Чепинога поставила в театре спектакль, в котором органично соединились несколько сказов Павла Бажова: «Про Великого Полоза», «Золотой волос», «Голубая змейка», «Огневушка-поскакушка», «Синюшкин колодец» и «Хозяйка медной горы». Их все объединяет присутствие волшебных существ, которые награждают храбрых да щедрых людей и карают трусливых и подлых. Вот эти существа, олицетворяющие духов земли и духов природы, и стали главными героями спектакля «Духи хранители». Даже странно, что мистический театр «У Моста» ранее не обращался к бажовским сказам, которые столь созвучны «мостовскому» духу.

И еще на одно совпадение обратила внимание Алла Чепинога: совсем рядом со зданием театра находится здание ВКИУ – бывшая семинария, где учился Павел Бажов, и на стене которого установлена мемориальная доска с изображением писателя.

- Подхожу к кофейне, а на меня со стены смотрит Бажов, - рассказывает режиссер. – Не зря мистически меня туда притянуло. И я говорю нашим артистам: «Если будете плохо играть, придет «каменный гость» - дедушка Бажов и скажет вам «ата-та».

Как рассказала Алла Чепинога, при подготовке к спектаклю актеры изучали языческие ритуалы и обряды древнеславянской культуры. В «Духах-хранителях» использовано много стилизованных под фольклор песен и танцев, звучат горловое пение и шаманские бубны. Недаром же жанр спектакля указан как фолк-фэнтези.