Пермяк, задушивший нескромную знакомую, не дожил до суда

Следствием в течение года было собрано достаточно доказательств причастности 36-летнего мужчины к убийству Фото: архив "КП"

Тело 40-летней женщины обнаружили в сентябре 2021 года в заброшенном двухэтажном доме по улице Солдатова. Экспертиза показала, что потерпевшую задушили.

«Схватил за шею, а дальше – не помню»

Уже через несколько дней сотрудники УГРО Свердловского района Перми задержали подозреваемого. Оперативники отследили по камерам наблюдения, как мужчина от магазина вместе с женщиной шел к заброшенному дому. Задержанный по подозрению в убийстве, снимающий квартиру в Свердловском районе, признался, что 8 сентября познакомился с дамой, они купили водку и пришли в старый дом. А потом, якобы, новая знакомая позволила себе справить нужду при нем! Он в гневе схватил ее за шею и больше ничего не помнит.

Мужчина сначала отрицал свою причастность к убийству. Раньше он был не судим, поэтому не совсем понимал, что явка с повинной, раскаяние – все это значительно снижает срок наказания.

Следствием в течение года было собрано достаточно доказательств причастности 36-летнего мужчины к убийству. Эксперты – психологи, психиатры - подтвердили, что субъект в момент совершения преступления был вменяем, отдавал отчет своим действиям.

«Темная лошадка»

Мать обвиняемого рассказала, что сын у нее скрытный, был «себе на уме», «темная лошадка». В последнее время он с ней не жил. Сокамерник, с которым арестант сидел в СИЗО, говорил о соседе, что он неуравновешенный, агрессивный, вспыльчивый.

Потерпевшую сторону представлял отец убитой. Старик давно не видел дочь, она когда-то ушла из дома, и больше он о ней ничего не слышал.

- Уголовное дело расследовалось по статье убийство (ч.1 ст.105 УК РФ.), - рассказал «КП» следователь СО по Свердловскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю Александр Казаков. - Максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы. Мужчина ранее вел законопослушный образ жизни, не судим и к уголовной ответственности не привлекался. Дело в сентябре 2022 года было направлено в суд.

Однако до приговора душегуб не дожил. Когда дело поступило на рассмотрение в суд Свердловского района Перми, обвиняемый тяжело заболел. И вскоре скоропостижно умер. В итоге судья вынес постановление о прекращении дела в связи со смертью обвиняемого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми 36-летний мужчина убил свою знакомую за то, что она сходила при нем в туалет

Тело женщины нашли в заброшенном доме (Подробнее...)